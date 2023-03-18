國民黨為因應當前大選創設「中央選戰策略會報」任務型單位，詎料運作短短3日戛然而止，旋即傳出擬另立「中央提名委員會」，預料成員將大幅更動。

國民黨中央決策遽變，導因自是黨內同志發難質疑選策會成員難符社會期待。惟需要加以辨明之處，不論是選策會或者是提名委員會，表面上其會議決議對於後續黨部提名有遵循效果，然而由於前後兩會人員均屬諮詢性質，成員實際上是為發揮替國民黨在各地方選區尋覓人才之用，尤以艱困選區之覓才更是要務。而在一般選區尚有既存的協調、初選等公平機制持續運作，原則上不因兩會組成人員大幅度更動而導致後續出爐的立委名單產生劇烈更動。因此，筆者認為對於兩會更動的爭議暫可休矣，根本要點仍在如何落實公平的初選競爭機制，以及規畫提出允孚眾望擄獲民心的不分區立委名單上。

與此同時，台灣民意基金會公布最新民調，國民黨認同度狂跌8.5%，綠營卻逆增3.3%。國民黨從領先到落後民進黨10.7%，不過短短3個月時間。原因為何？選後至今，民進黨只做了一件事：凝聚。撇除期間發生一些二、三線從政人員的醜聞，全黨上下已確立了「蔡下賴上」的共識，持續整軍建武備戰大選。

而國民黨也只做了一件事：內耗。地方大選勝利就得意忘形的惡習難改，全黨上下自滿情緒高漲，以為總統大位、立院過半皆有所望。在總統人選上，陷入黨爭，既認不清最強母雞參選總統有其軟肋，尚有正當性問題有待解決，也不顧全民觀瞻互揭瘡疤、互道不是，一番攻訐之下反而墊高了賴清德的超然，誠然坐失選後優勢，拱手把主戰場交給對手。

在立委人選上，為求有機會代表黨參選使盡渾身解數，本是形勢使然，但也不宜濫用帶有世代階級鬥爭意味的競選策略，仍應回歸理性呼籲，監督黨部採取中立客觀的初選機制為上。畢竟大位者是有德者居之，而不在於從政年齡或為黨付出的形式。

日前已有民調揭露藍營民調長期最高者侯友宜首度落後賴清德，是否出現敗象的徵兆，值得關注。但可預期的是，賴清德低點已過，隨時可能因再有可歸責於藍營內鬥的政治事件，隨即迎來一陣民調噴發。國民黨當務之急是停止任何形式的黨內對立，黨主席朱立倫亦應在最短時間促使最強母雞侯友宜明朗化，兩人也可攜手共謀立委提名的方式和人選，並及早規畫治天下的方針和團隊，讓支持者有所依歸，如此才能早日形成團結一致、帶領在野共擊綠營的社會氛圍。

（作者為自由撰稿者）