中國堅持「92共識‧一個中國」是和平統一台灣的前提，否則就要用武力統一。然而1992年國共並無共識，而絶大多數台灣人都不願接受「中華人民共和國」統治。但若因此導致兩岸戰爭，非但雙方死傷慘重，一世代的建設和發展也將化為烏有，而且嚴重影響全球經濟和區域安全。

戰爭無情、和平無價，但要避免戰爭，必先投資和平。召開國是會議，以民主理性方式，徹底檢討基本國策及兩岸關係，凝聚全民新共識，為下一代擘繪新未來，就是投資和平重要的第一步。

「92共識」的真相與假相

遍查相關資料，1992年11月間國共雙方政府為解決兩岸文書認證問題，在香港舉行會談，但未達成結論，雙方只接受「兩岸各自以口頭聲明的方式表述『一個中國』原則，至於表述之具體內容則另行協商。」當時媒體以「一個中國，各自表述」定調，而所謂「各自表述」，其實就是各說各話，「沒有共識」。

「92共識」這個名詞是李登輝總統時代陸委會主委蘇起於2000年4月27日，根據92年香港會談海基、海協兩會之間的溝通往來「杜撰」出來的，他希望政黨輪替後仍能維持兩岸的交流互動。

值得注意的是，92年香港會談時，我方的立場是根據總統府國統會於當年8月1日通過的「一個中國涵意」決議文：「海峽兩岸均堅持「一個中國之原則」，但雙方所賦予之含意有所不同」。「我方認為一個中國應指1912年成立迄今的中華民國，其主權及於全中國，但目前之治權，僅及於台澎金馬。台灣固為中國之一部分，但大陸亦為中國之一部分。」

國統會「81決議文」有二個重點：一、李登輝總統當時主張一個中國，而且說台灣與大陸都是中國的一部分。二、李總統主張的一個中國是指「中華民國主權在全中國，目前的治權限於台澎金馬。」

這樣的主張就是當時主政的國民黨立場，卻非民進黨所能接受，而中共也只接受81決議文第一句「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」。隔年8月中共發表的第一份對台白皮書「台灣問題與中國統一」，就明白聲明：「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中央政府在北京，這是舉世公認的事實。」

到了1996年，中共更以「三段論法」定調兩岸關係：一、中國只有一個；二、台灣是中國的一部分；三、中華人民共和國是中國的唯一合法政府。

客觀回顧歷史真相，重點如下：一、國共雙方有92香港「會談」，但未形成92「共識」。二、我方的一個中國指的是中華民國，對方指的是「中華人民共和國」。三、1993年中國發表第一份白皮書，明確宣稱「台灣是中國一部分」，根本不提中華民國，所謂「各自表述」已被否認。

物換星移 統獨變易

92共識距今超過30年，當時中國開始改革開放，一切百廢待舉，美國傾囊相助，雙方關係如膠似漆。然而30年後的今天，中國已發展成為全球最強共產國家，積極挑戰美國的世界霸權，美國頓覺養虎為患，雙方因而呈現緊張敵對關係。

反觀台灣，92年時解嚴才5年，國民黨仍是專制獨裁的一黨獨大，民進黨創黨不到6年，「國家統一」仍是主流的政治圖騰，台獨被視為政治禁忌。如今政黨輪替已三回，民進黨二度執政而國民黨有如明日黃花。政黨威望也大幅失落，在全國2000萬公民中，政黨黨員總數約50萬人，絶大多數均是獨立自主的「黨外人士」！

兩項民調，反映半甲子物換星移，政治立場今昔迴異。

半甲子物換星移，大陸來台軍民多已凋零，後代子女生於台灣，長於台灣，對中國認同感淡逝，他鄉變故鄉，上一代的祖國卻可能變成這一代人的敵國！統獨的政治認同呈現大幅變化。今年元旦由21世紀基金會委託世新大學所作的民調指出，82%受訪者認為中國對台有敵意，66%反對統一，而贊成統一的只有9.4%。

92共識，還有什麼好維持的？2024年選出的台灣新總統，憑什麼要接受32年前根本沒有共識的共識？

兩個319

2004年3月19日兩顆子彈造成藍綠對立，台灣社會為之撕裂。今年3月19日由聯合國二個NGO及國內三個NGO團體合辦「民間國是會議」，針對國家安全與兩岸關係相關議題，邀請深具學養經驗之朝野菁英擔任主持人/引言人，再由各黨派、族群、宗教與世代之代表發言，最後由國是會議總召集人與四位專題主持人和引言人進行圓桌論壇，盼能凝聚「台灣新共識」。

非洲有句諺語說：「兩隻大象打架，草原必遭殃，但草地上的小動物要自謀生路。」如今台灣恰似美中兩強爭霸的草原，和平保台灣才是2350萬台灣男女最好的生路，民間國是會議正是投資和平關鍵的一步！

2023年的319更是弭平2004年319二顆子彈撕裂台灣的歷史傷痕，開啟藍綠和解、同舟共濟的好時日。

（作者為前副總統，此文為作者於3月19日「民間國是會議」開幕致詞）

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