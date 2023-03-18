孫武曰：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察：兵兇戰危。」戰爭是非常嚴肅的問題。孫武又曰：「知己知彼百戰不殆。」勝兵先勝：廟算，綜合國力，致勝關鍵；另外亦從戰爭哲學分析啟戰與終戰指導。

首先，就綜合國力而言，對方每年軍事投資是我們的17至22倍，國力不是傾斜，而是不對等。中共有完整的軍工產業，時間拖越久對台灣越不利，不要只看對方出手不重而輕視。

以現代（波灣）戰爭程序為例，由太空優勢、資電作戰、制空作戰、地面決戰等層面分析，1991年波灣戰爭美軍在波灣上空架設了58顆衛星，利用太空優勢掌握戰場的透視度。開戰時，使用「F-117隱形戰機」及「巡弋飛彈」摧毀伊軍所有雷達站、指揮系統，創造資電權的優勢。奪得空優並運用空權的優勢攻擊地面戰略目標，創造了決戰時的有利條件。最後，地面決戰在100小時結束，美軍稱此一戰爭為「軍事事務革命」運用高科技以及不接觸的手段，大幅減低人員傷亡，此為現代戰爭的典範，亦即「不對稱的戰爭」。

中共的犯台戰爭程序會宣布軍事演習區，此舉擬同封鎖作戰。軍演不是看熱鬧，而是看門道。第一輪導彈攻擊，總共發射11枚導彈，而且均命中目標。它清楚告訴我們在導彈的攻擊下，解放軍可以有效摧毀C4I監偵系統及機場、防空飛彈陣地等，進而奪取制空權。請問我們能如何應對？有能力反制？首戰即決戰，第一擊就決定戰爭的勝負。

美軍在波灣戰爭中致勝關鍵是「F-117隱形戰機」及「巡弋飛彈」超地空模式。它們共同的特點是都在大氣層內作戰。那麼中共致勝關鍵為何？美軍兵推18比0，解放軍18勝，美軍0勝。關鍵因素就是號稱航母殺手的東風17導彈，可能造成美國航母難以存活。亦即中共作戰致勝關鍵是用導彈來攻擊航母，它的特點是從大氣層外進入戰場，進入的速度超過10倍音速以上，難以防範，這就是不對稱戰爭。未來的戰爭是屬於高科技的戰爭，科技發展會改變戰爭的形態。而戰爭準備，是打未來的戰爭，不是打過去的戰爭。

以各項軟硬實力形構的國家安全光譜中，兩岸關係是國安之本。兩岸關係好：台海風平浪靜；兩岸關係不好：台灣海峽戰雲密佈。執政者採用反中、抗中、去中政策很容易挑起戰火，裴洛西訪台帶來兩岸嚴重的軍事衝突，我們又從國際上得到什麼樣的援助？一旦進入封鎖及反飛彈防衛作戰中，我們又創造什麼樣的有利條件？有過什麼作為？

再從啟戰指導來分析，第一個考量因素：非危不戰。國家未到生死存亡之際，執政黨卻採用反中、抗中政策來挑釁，不但不能保台，反而製造了危機，不合思維原則。第二個考量因素：非利勿動。我們是否要宣布獨立？獨立是人民的福祉嗎？執政黨想要的不過是因挑釁就能激怒對方，進而騙取選票、奪取政權。最恐怖的是當局勢對執政者不利時，利用國安事件挑起戰端，轉移焦點，減輕壓力。例如：川普總統連任的選情不利時，曾希望發動美中戰爭。所幸為軍方所阻。這是個非常嚴重而且恐怖的問題。我們應對美軍將領的智慧與道德勇氣致敬。反中、抗中、去中的政策，對於國家安全來講是不合邏輯的思考。但對執政黨而言，卻可以騙取選票、竊取國家大位，滿足權力慾望。

再者當今執政者具備終戰指導思維嗎？C4I的第一擊會摧毀戰場管理系統。第二擊就會殲滅海空軍，如果灘岸決戰失利，馬上就進入城市游擊戰，「國破家亡」。挑起戰爭不能亂喊口號，揚言打到最後一兵一卒，甚至於拿掃把上戰場。

應該思考，何時必須終止戰爭！不能等到國破家亡！這是指揮道德的問題。亦即「將道」。

四大作戰軸線，對防衛作戰非常重要。戰爭的理念是反制作戰？主動防禦？還是被動防禦？不同的理念對應的作戰目的就不同，究竟是要源頭打擊？還是空中攔截？抑或疏散掩蔽？目的不同手段當然不同，要源頭打擊要使用地對地巡弋飛彈與空中戰機；空中攔截亦須區分遠程與近程；疏散掩蔽更需細分偽裝與疏散掩蔽。為戰之道以攻擊成本最低，效果最好。即便防禦99次成功，1次失敗就徹底輸了。「防禦與攻擊」的投資成本比為9：1。台澎防衛作戰指導原則在於「防衛固守有效嚇阻」置重點於主動防禦。因此需要大量投資於防禦攔截系統上。目前台澎的防禦飛彈密度是全球數一數二的，但這卻是一個不可能致勝的投資。

首先我們從建軍方向來探討，依台灣關係法提供台灣足夠的防禦性武器，而何謂防禦性武器？「就是不能打到中國大陸的武器！」美方所提供之武器，均無法在戰場上致勝！花了這麼多錢採購軍備，根本無法達成防禦作戰之目的。造成我「建軍方向的失調」，從2002年向美方採購F-35隱形戰機均被拒絕。申購配備於F-16V的AGM-158射程達370公里以上的遙攻飛彈，美方至今沒有同意這款飛彈能打擊源頭的武器，因超出防禦性武器的定義。新名詞「不對稱武器」的定義有四：一、攻擊性武器；二、能源頭打擊；三、被攻擊者無法防禦；四、無法反制，符合上述者之一就是航母殺手東風17導彈，請問美方所提供的武器，哪一項屬於不對稱武器？立法委員高金素梅一語道破了美利堅帝國的卑劣邪惡和不擇手段：「台灣自己出錢打一場美國需要的戰爭。」

台澎防衛作戰致勝關鍵之一在於美方能否及時馳援？歷史告訴我們，美國曾經三次出賣中華民國：第一次：1946年到1947年，停止對華軍援，造成東北失守。第二次：1949年白皮書。第三次：1979年，毀約、斷交、撤軍。參照最近阿富汗的撤軍，俄烏戰爭不出兵，都是類似情形。裴洛西訪台後，共軍在本島附近七處實施軍事演習，美方有何表態與支持？我們可以信任只重視自我利益的友邦嗎？尤其最近拜登又拋出毀台論，將國家命運交在其手中是否太愚蠢？

台灣若以為在兩強相爭中可以操弄博弈的動向，從裴洛西訪台可知，身為當事者，台灣既無主導權也無發言權，只是觀望美國態度行事。雖然裴洛西堅定支持台灣，但這次訪問產生的實際問題，台海新形勢的改變，嚴峻挑戰與風險，必須由台灣人民單獨來承受。執政黨贏了面子，輸了裡子，因為在大國博弈中，小國是棋子亦是棄子，必然是最後的輸家！

總結前論，戰略的錯誤無法以戰術彌補。國安政策不當、用兵思想保守、建軍策略受制他人，這一連串的失政，戰術是無法彌補的。台海這仗根本不能打。開打就輸，因為戰場就在本島，以中共現有之戰力，連美國都不敢正面碰撞，我們要如何面對中共？有限的兵力不要輕易梭哈作為和平談判的籌碼，軍事是政治的延續，當軍事戰略無法支撐國家政策時，就應該調整國家政策。

細究維持現狀的定義：實力加上政治環境就決定了現狀。第一階段：1958年823砲戰：金門付出慘痛的代價，同時在台海上空有13次的空戰，其中最重要的，是同年9月24日，在溫州灣上空，雙方總兵力高達500架次，我空軍第一次，也是世界上第一次使用美製空對空飛彈，創造9比0戰果奪取制空權，穩定了台海的局面。從此中共海空軍不出15海里，這是「第一階段」的現狀。第二階段：1996年飛彈危機：中共M族飛彈在台灣南北兩端實施試射，打破國軍空權的優勢，共機竄出大陸沿海15海里，並到達海峽中線，這是「第二階段」的現狀。第三階段：2022年裴洛西訪台：解放軍跨過海峽中線，突近24海里，不敢下令將其擊落，兵臨城下，來到家門口，成為「新的現狀」、「新常態」。未來，其實中共只差一個理由，就可以登島完成武統。所謂抗中保台，連海峽中線都保不了，如何保台？

面對當前局勢，首重跳出思維的框架，重新檢討國破家亡的抗中政策，不要拿全國軍民一起陪葬。兩岸關係是重中之重，台灣該如何？孫子曰：「少則能逃之，不若則能避之（謀攻篇）」。最廉價的國防，就是讓敵人與我握手。改善兩岸關係，追求雙贏共利，創造人民最大福祉！這是我們應該思考的路徑。台灣應掌握避戰、謀和的最高原則。

（作者為退役空軍中將、IAE國際學士院軍事戰略學教授）

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