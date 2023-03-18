台灣的安全面臨危機是現實，這是副總統呂秀蓮發起民間國是會議以探索化解之道的背景，否則大家都可以高枕無憂，用不著動腦筋、花時間了，所以我抱著讚佩呂副總統和會議主辦方各位賢達的心情，前來出席這次討論。謹提出以下幾點就教大家。

一、近年，國際社會對台海能否維持和平穩定，持續表達高度關切，舉其犖犖大者，2021年4月美日華府峰會、2022年5月美日東京峰會、2023年1月美日華府峰會、2021年6月美國與歐盟布魯塞爾峰會等等，都聲明重視台海和平穩定。對此情狀，必然有人引以為安慰，認為台灣得到各方關切，是福；然而，這些關切所隱含的台灣安全問題，其實是禍，亦即台灣的和平環境大不如前了。

以前總統馬英九的8年和總統蔡英文這7年的兩岸關係作比較，那8年是民間交流強化、政軍對抗弱化，這7年是民間交流弱化、政軍對抗強化。正是這種翻轉，國際社會才會關切，吾人才需要構思和平之道。相信沒有人能夠否認，台灣民眾比任何國際人士都更重視自己的安全問題，而台灣安全是不能只靠外國賣武器及「聲援」的。

二、台灣的安全或台海和平穩定，關鍵在於如何處理兩岸的統或台灣的獨。兩大政黨在這個問題上的基本立場，可謂迥異。眾所周知，民進黨訂有台獨黨綱，以正名制憲為目標；較少被提及的，是國民黨訂有國統黨章，以國家民主富強統一為立黨宗旨。儘管如此，馬前總統的8年，均不言統，只求兩岸關係和平發展，確實也做到了，自無招來國際頻頻關切的必要。蔡總統的7年，對獨閃爍，而稱維持現狀，確實也沒有讓兩岸開戰，但不能不承認的是，當前台海兵凶戰危並非危言聳聽，這與蔡總統對兩岸關係的政治定位偏獨、「去中國化」，以及外力藉台制陸，息息相關。

因此，從統獨目標來看，兩大政黨都有虛有實。國民黨未揭櫫國統目標，當然是民意條件不足，但所實現的兩岸關係和平發展應是兩岸和平統一的必由之路，中國大陸也是如此看待。而民進黨既然完全執政，此時不獨，尚待何時？原因不外乎顧及大陸的可能反應及美國的約束。於是兩黨分別從統獨兩端向中間靠近，差別在於偏統或偏獨。應該被選民嚴格檢視的是，何種政策可以保障台灣安全、促成兩岸和平？

三、兩岸要開戰，對手必是中國大陸；兩岸要談和，對手還是中國大陸。因此，中國大陸對兩岸關係的立場，就不容我們視而不見。大陸對台政策的主張始終一貫，主題為「解決台灣問題，實現祖國完全統一」（2002年以來的中共十六大、十七大、十八大、十九大、二十大的報告，說法都如一）。又如強調「祖國必須統一，也必然統一」（2019年元月習近平講話）；「和平統一是第一選擇」，「非和平方式是最後選擇」（2022年8月對台白皮書）；「台獨與和平水火不容」（2023年2月王滬寧講話）。至於堅持一中原則、九二共識、不放棄用武是針對台獨與外力等等，也都廣為人知。

從而對台灣來說，兩岸統一或台灣獨立，都是安全或和平實實在在的挑戰，不應視大陸所言為虛，才不致走上不可挽回的道路。值得引起思考的是，2022年8月大陸的圍台軍演，若再向前一步，會是如何？例如軍演時間從3、5天變成7天、10天；劃定的圍台區塊增加及擴大；甚至台灣同時被通牒政治談判而形成「北平模式」。未來我們如何避免再出現這些危急情況？

四、觀諸中國歷史，政治上的分分合合，多所反覆，從分到合，或謂由獨至統，無不以軍事手段解決。概而言之：春秋戰國，秦朝武統，三國分立，西晉武統；五胡十六國魏晉南北朝，隋朝武統；五代十國，宋朝武統；宋遼金對立，元朝武統；民初割據，蔣介石武統。這些殷鑒更加促使我們必須力謀兩岸問題和平解決，絕不應重蹈軍事解決的覆輒。

或許有人認為為中國那邊的歷史，不關台灣，那麼縱使以台灣為主體來看，仍應在乎歷史經驗：荷蘭靠軍事壓制而據台；鄭成功因軍事勝利而驅荷收台；康熙皇帝以軍事手段統一台灣；日本因甲午戰爭而據有台灣；中華民國政府因抗戰勝利而光復台灣。我們豈可再讓台灣的命運交付兩岸軍事對決？

五、務實來看，欲妥善處理兩岸關係，是繞不開回應一個中國這個前提的。51年前的中美上海公報、中日建交公報，前提均為一個中國，連美、日等強國大國都繞不開，都需有一個表述方式，兩岸關係何其不然。前總統李登輝之能建立兩岸協商機制，「邁開了歷史性關鍵的一步」（1995年元月江澤民講話），也是因為正面回應了一個中國。當前兩岸協商機制中斷，台海動盪不安，即因未能有效因應一中原則。

或許有人認為，拒絕一中，即可免除談判，更可免遭統一。但是問題不會如此簡單。在中國大陸堅持一中原則的客觀形勢下，當一個中國不能成為兩岸談的基礎時，我們更不能讓一個中國成為兩岸打的目標；除非大陸放棄一中及統一，而這是極不現實的。

蔡總統曾說，依循「中華民國憲法」和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，但少了明確定位。前總統陳水扁曾說，「一個中國，要在憲法裡找答案」，但他沒明說答案。反而李前總統早在1992年就從憲法把答案找了出來，並付諸運用，這在後來成為馬前總統兩岸關係政績的所本。如今，台灣又到了快要選舉新總統來維護和平的時刻，如果曾經行之有效的棄而不用，那麼更高明之法何在？至少到今天還沒有看到，以致無法謀和，唯有備戰而已。

2022年7月，美國前國防部長艾斯培會見蔡總統後，召開記者會稱，台灣應該不分男女，全民皆兵，義務役至少一年。同年底，蔡總統即宣布義務役延到一年。2023年2月，研擬修訂的《全民防衛動員準備法》，規定16歲以上學生不分男女，造冊列管。可見美方人士的主張，正在成為台灣準備打仗的政策。和平的出路究竟何在？民眾的選項是什麼？當前正待各界殫精竭慮，各政黨更是責無旁貸。

（作者為前國民黨副秘書長張榮恭）

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