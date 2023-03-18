面對嚴峻局勢，亟需建構台灣的共識，台灣要的共識是什麼？我認為，我們最需要的共識是：排除台灣的生存威脅，致力兩岸關係正常化，以及支持全球和平。這個共識涉及三個層面，彼此相關，一言以蔽之，就是要和平，一個真正沒有戰爭的和平世界。

惟其間最根本的問題癥結，是兩岸關係如何正常化。這個共識須優先達致，它是「優先和平」。而兩岸關係正常化，關係到實際和平的基礎，需要兩岸人民共同處理。就這個問題，我認為，就要徹底解決兩岸分歧及爭議，其作法必須先要了解癥結並妥適處理歷史所留下的傷痕，這樣兩岸才能有真正全面性的交流，以及穩定長久的和平發展。

針對這個問題，我的看法，兩岸關係對立，歷史是分化的元素。以下我提出四個歷史事件的觀察，很明確，由這幾個歷史事件的發展，形成對立，分化了兩岸民心。兩岸應該優先面對並化解這些歷史元素。

第一、面對馬關條約留下外在形式上「兩岸國際關係」（一邊一國）的歷史發展。今天會存在兩岸國際關係的分裂事實與問題，有其歷史根源，兩岸皆不宜故意輕視或忽略這項歷史元素，甚至不可扭曲。

兩岸必須正視割讓台澎的分裂歷史，以及衍生的問題，應該還原真相於人民，尤其不應倒果為因，苛責當今台灣民主獨立自主的主張與作為，而把「務實的台獨工作者」視為分離主義並撻伐之。

第二、面對國共內戰延伸「兩岸兩個中國關係」的問題。今天兩岸存在「兩個中國」的事實，並非台澎金馬人民執意之所作為。若一意以「一個中國原則」強力迫使「中華人民共和國」取代「中華民國」，根本否定中華民國歷史與台澎的關聯，實係扭曲國共內戰造成兩個中國的歷史分裂事實，豈能怪罪台灣人民？

第三、面對中國國民黨接收台灣後爆發「228事件」內在分裂的歷史發展問題。戰後，屬於日本的台澎併歸中華民國，不幸造成228事件裂痕，國家內部陷入社會族群分裂，足足用了半個世紀以上民主化的代價與時間，才逐漸撫平，中華民國才獲得內在的「統一」，共同選舉台澎金馬的中華民國總統，在台灣治理。

由228事件爆發社會分裂，一直到「中華民國統一台灣」的災難歷史事實，反映兩岸必須正視內在的統一問題，其代價並非只是政治或軍事強權所可簡單淡化處理。

第四、面對中國共產黨「文革事件」潛藏阻隔「內在統一」元素的歷史發展問題。中國共產黨極力想用「一個中國原則」統一台灣，但由歷史經驗讓已經民主化的大部分台灣民眾感到被「統一」的可怕，兩岸關係不能一廂情願。這才是台灣民眾不接受「另一個統一」的民心因素。

台灣民眾有統一在外族的兩岸國際關係經驗，也有統一在「本族」的兩岸兩個中國經驗，於今又要面對另一個「本族」的「一個中國原則」統一壓力，民心存在恐懼、排斥因素，自是自然。

我們絕對不能忽略歷史的「台灣經驗」。如今，台灣要面對國共內戰後的接續前後兩個「統一」問題。一個是前述已經過去的中國國民黨「228事件」台灣經驗，另一個是即將面臨本身內部並未「統一」，但卻沉潛歷史元素，其遲早會爆發威脅分離兩岸民心之中國共產黨主導的「文革事件」大陸經驗。

這兩個國共內戰所分別「製造」出來兩岸分離的歷史因素，讓台灣民眾在心裡打死不認以強權壓迫的「統一」手段。

結論

針對當前國際新冷戰變局，台灣應建構共識，始能團結一致對外，最迫切需要的台灣共識，就是：和平！真正的和平！有和平的兩岸關係，才有和平的台灣。而兩岸和平的問題，核心在中共意欲統一台灣。我的建議與強調，兩岸雙方應該重視分化的歷史元素，應該很清楚了解兩岸歷史分離的事實，由此徹底解決兩岸關係正常化。

最後，為了真正的和平兩岸，就應該致力於兩岸關係正常化，我進一步建議必須由過去歷史的傷痛中記取經驗的教訓主要有二：其一、兩岸雙方需要好好修補關係。認清造成分裂「神聖不可分割領土」台灣，兩岸開始成為「一邊一國」的國際關係，以及「兩個中國」關係，皆其來有自，真相是馬關條約、國共內戰，不是台獨異議人士。

其二、比照台灣「228事件」經驗，認清要實現兩岸統一，中共應該考量優先解決大陸「文革事件」的「內在統一」障礙元素。以此誠意化解台灣民眾對談判「兩岸統一」的歷史疑慮，然後，對兩岸和平發展才會更有信心基礎。這一點，我相信已儼然成為強國領導的中共，應該可以行動表現誠意，和平兩岸。

（作者為國展基金會董事長）

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