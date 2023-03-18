2022年2月24日俄烏戰爭爆發，舉世震驚，這個事件告訴我們，兩國之間的紛爭如果處理不當的話，會真的發生戰爭。2022年8月4~6日解放軍舉行繞台軍事實彈演習，這個軍事行動很容易被聯想成俄烏戰爭的亞洲版，台海被列為下一個戰爭的熱區。

美國著名智庫蘭德（RAND）表示，俄烏戰爭造成全世界的糧食危機、能源危機，以及嚴重的通貨膨脹，歐洲各國首當其衝。倘兩岸發生戰爭，後果將是俄烏戰爭的10倍以上。除此之外，美國視中國大陸為主要競爭對手和國安威脅，在亞太地區與日本、韓國、印度、英國、澳洲和紐西蘭等國成立了許多軍事聯盟，類似北約的概念，劍指北京，而站在第一線的台灣，面臨兵凶戰危的險境。

我們今天來這裡參加會議的主要目的，就是要集思廣益尋求化解台海戰爭危機的共識。在共識建構發展上，我們最不希望看到的是，國內主要政黨因兩岸政策看法不同而繼續惡鬥下去，以及兩岸關係緊張的程度繼續升高。希望透過和平、穩定、對話和合作，建立兩岸關係的正常發展機制，來促進兩岸之間的交流與合作。這有助於提升台灣在國際上的地位和形象，同時也可以為台灣的經濟、政治和社會發展帶來更多的機遇。

除此之外，面對兩岸關係的緊張局勢，我們應該採取積極應對的策略來化解危機。以下是一些可能的方法：

一、尋求內部共識：不把兩岸政策拿來當選舉籌碼，藍綠兩黨對九二共識爭吵不斷，迄今未能達成任何與對岸談判的「共識」，導致無法務實處理兩岸關係，加上在國內大小選舉上操作抗中牌，可以取得不公平的競爭優勢，使得兩岸政策向鷹派傾斜，兩岸關係不斷惡化。瑞典左右陣營對是否加入北約的看法天差地遠，但在內部討論時，沒有人會互相指責，大家有個共識是：不將北約議題拿來當選舉籌碼。在這情況下，瑞典和俄羅斯的關係呈現平穩的狀態。此作法值得台灣參考。

二、創造新的模糊空間，讓兩岸可以坐下來談，既然事實上立即統一或者是獨立都做不到，而九二共識也難以為繼，除非大陸接受一中各自表述，我們可以主張創造新的模糊空間，讓兩岸可以在這個空間展現創意，討論如何和平解決 兩岸分歧。於此期間並加強雙邊在文化、體育、貿易和科技等交流，增進彼此的了解，建立互信，化解目前劍拔弩張的氛圍。

三、呼籲大陸高層制止第一線官員擅自加碼打壓台灣，過去幾十年，中南海每一道命令，大陸駐外人員在「政治正確」考慮下，都會用10倍以上的強度在國際上打壓台灣，範圍不但針對政府部門，還擴及所有私人企業及個人。這些蠻橫作為引發台灣人普遍反感。長期下來，台灣內部溫和理性主張的聲音被壓制，鷹派聲音愈來愈大，在惡性循環之下，兩岸關係快速下滑。

四、建立可信的國防嚇阻力量，有實力才能夠談出好的結果，大陸是台灣國安上最大威脅，迄今仍不排除以武力統一台灣，由於兩岸在國力上相差懸殊，迫 使台灣必須依靠美國，這個全世界唯一有實力、有意願且敢公開協助台灣建構防衛力量的國家，加強台美關係已經是全民共識。當對岸的軍事威脅愈強，這個共識也會同步升溫。

五、建立廉能政府，提升法治國家形象，因為羨慕民主自由和經濟富裕，大陸人民曾經非常喜歡台灣，但隨著大陸經濟高速發展、台灣的一些民主亂象、加上兩岸關係緊張，這種友善氛圍已經開始反轉。近幾年，兩岸人民都關心貪腐問題，故而建立廉能政府，提升法治國家形象，可以提升台灣的軟實力，讓大陸人民重新喜歡台灣，化解兩岸兵凶戰危的氣氛，外交是內政的延長。這一點，台灣可以向新加坡學習。

我認為理想的外交政策主軸如下：

一、以和平外交為外交政策主軸，強調和平、互利、務實、合作，將維護兩岸關係的和平發展，及亞太地區的和平穩定列為首要目標。

二、在國際上，我國除應鞏固與邦交國關係外，尤應與美國、日本、英國與歐盟各國，以及亞太地區國家加強實質合作關係。

三、在國際組織參與方面，台灣應善用在世界貿易組織 WTO 及亞太經濟合作 APEC的會員地位，多方面與其他國家加強合作，並優先爭取加入區域經貿組織。

四、台灣應採取多元外交的模式，透過城市外交、非政府國家組織、文化外交、體育外交、青年外交等方式，強化與國際社會的連結，提升台灣的能見度及國際地位。

總之，我們應該積極應對兩岸關係的緊張局勢，採取有效的方法來化解危機，並維護台灣的國家安全和利益。

（作者為前駐荷蘭大使）

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