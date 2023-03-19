林則徐提出了在他轄區內6點嚴禁嚴辦方案，以及銷毀煙槍菸具、改造菸民、懲治鴉片商販和懲治違約吸食者的成效等，並稱已查沒了5500桿煙槍和12000兩鴉片。道光皇帝從林則徐嚴禁嚴辦的主張和成效上，似乎看到一線光明，乃在道光18（公元1838）年12月頒布《欽定嚴禁鴉片煙條例》，授以林則徐為欽差大臣，查辦廣東海口鴉片來源，節制水師，願以武力作為林則徐嚴禁嚴辦的後盾。

林則徐接奉命令之後，就前往廣州負責規畫執行。今之讀者應了解，那時最快捷的交通或通訊工具，主要是馬車或舟船，光一個廣東省，就和當時的英國相當，還有福建、浙江、山東及天津等海口呢，都是有大量煙民之地，連發一通布告，都可能要一個禮拜以上才能周知。林則徐把重點放在廣州，因鴉片主要是由海路經澳門到達中國，再經由陸或海路，正規或走私方式，匯集到廣州而後分銷全國。

林則徐於道光18年年底接奉聖旨，道光19（公元1839）年正月25日才抵達廣州，立即和兩廣總督鄧廷楨及廣東水師提督關天培商議規畫，加緊暗訪密查煙販及鴉片的存儲地點。林則徐還寫信給維多利亞女王，當時並無郵局，託請英人轉交，據聞英人並未將此信送出，但林則徐留有存檔正本，節錄其中部分，亦可見清廷之嚴禁嚴辦鴉片事項，似非鴨霸之舉：

「弼教明刑，古今通義。別國人到英國貿易，尚須遵守法度，況天朝乎？今定華民之例，賣鴉片者死，食者亦死。試思夷人無鴉片帶來，則華人何由轉賣？何由吸食？是奸夷實陷人於死，豈能獨予以生？彼害人一命，尚須以命抵之，況鴉片之害人，豈止一命已乎？」

道光19（公元1839）年3月18日，林則徐向外商發出收繳鴉片的命令，限3天之內將所有躉船上的鴉片全部交出，到期不繳則封艙封港；又要求外商出具保證書，承諾今後不再販運鴉片來華，否則「貨盡沒官，人即正法，情甘服罪」。

外商們初以為林則徐只是普通官吏，虛張聲勢以討價殺價而已，豈知林則徐同時提出，每箱呈繳的鴉片將獲5斤茶葉的獎勵，並限令於3月21日繳煙期限屆滿，當即嚴辦。外商先試探性同意交出鴉片1037箱，林則徐認為太少，拒不接受，並即逮捕了當時13家公行中，兩名最大公行總商的代表。次日，即3月22日，林則徐下令逮捕英國大鴉片商人顛地（寶順洋行老闆），告知若不將鴉片交出，兩名公行總商代表即將斬首。

英國政府代表、駐華商務總督義律得知消息，於3月23日自澳門趕往廣州商館，當晚抵達廣州商館時，林則徐派兵封館，義律與350名洋商皆軟禁在商館裡，不准與外界來往。3月24日，林則徐下令中斷中英貿易，撤走英國商館中的華人買辦和僕役，並下令與洋人交通者以奸徒論罪。

3月27日，義律在高壓下屈服，直接向林則徐具稟，願將英國人經手的鴉片悉數清繳，擔保將交出鴉片共20283箱。同日，義律以英國政府的身分發布了一條布告，讓所有英國商人將鴉片交給他後轉繳林則徐，並宣布英國政府會賠償他們的損失。由於義律的這份宣告，鴉片的所有權乃從商人的私有財產變成英國政府的公有財產。也就是說，嚴禁嚴辦鴉片事件，由清廷政府對外商的執法事件，轉變為英國王朝對清廷的嚴重外交衝突。

義律被軟禁在廣州商館裡，乃命副代表莊士敦趕赴澳門海面的伶仃洋（即前文所提蒙元和南宋雙方水師最後決勝之處），召集英國各洋行煙商，於4月12日開始繳出鴉片；至5月18日，義律共交出鴉片21306箱，較其原先承諾交出的20283箱尚多交出1023箱。林則徐滿意了，請示過道光帝之後，在虎門挖了3個大坑（長150英尺x寬75英尺x深7英尺），把21306箱鴉片全數填入，於6月3日吉時公開點火銷燬，這些鴉片竟不息燃燒了22天，這就是史稱的「虎門銷煙」事件。

據當年資料顯示，道光10～19年（公元1830～1839）的十年間，鴉片共進口344124箱，計支243958005兩銀元，亦即每年平均進口約35000箱，每年約支出2440萬兩銀元。「虎門銷煙」，大致上把全國半年多的鴉片銷耗量一次銷毀了，這21306箱鴉片值多少錢呢？試以海關以多報少的到貨價而非市售價，估計值1510萬兩銀元。

在銷毀期間，有一位美國在廣州的長老會宣教士名叫衛三畏（Samuel Wells Williams，公元1812～1884，嘉慶17～光緒10），其時年28歲，在銷毀現場參觀作業的進行；他事後記下他對「虎門銷煙」的觀感：「一個非基督教的君主，寧願銷毀損害他臣民的東西，而不願把它賣了，來充實自己的財庫，在世界歷史中，是唯一的一個實例。」這位當時年輕美國人的觀感，似乎也正喚醒我們，一個不太有名的皇帝和他屬下的跑腿者們，還真的是一群會不忘初心，確以人民的福祉為福祉的得道者。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】