自去年6月公布「台美21世紀貿易倡議」展開談判以來，台美到底談了什麼，所達成的共識對台灣有何影響？我們只聽到一堆形容詞，近日經貿談判辦公室公布第一階段談判內容，開誠布公的精神值得肯定，惟內容依舊空疏，此一協定究竟會帶來什麼影響，仍無量化評估。

大家一定記得，日前各媒體曾報導有位「涉外人士」表示，台美21世紀貿易倡議最快本月就會看到具體成果，這將是拜登政府第一個對外簽署的雙邊貿易協定（BTA）。儘管這位涉外人士言語生動，善於譬喻，卻同樣沒談到BTA簽署後，對台灣的實質影響是什麼。

美國這些年由於貿易逆差擴大，已不樂於談FTA（自由貿易協定），此次與我們談的是BTA，一字之差，遙隔千里，也因此台美BTA並未納入關稅調降、市場開放，只談貿易便捷化、反貪腐等11項體制面議題，年初又增加「服務業國內規章」，目前共12個議題。

對於台美BTA並非昔日大家心中的FTA，總談判代表鄧振中去年6月曾表示，將用「堆積木的方法」來推動，先堆可以堆的積木，待時機成熟，再補上關稅及市場准入這塊積木，如此即可以完成我們理想中的台美FTA。

日前，這位涉外人士則稱未來台美所簽的BTA，就像「活頁本」，可以不斷補充擴大。然而，根據近日所公布的第一階段談判內容，迄今雙方也僅就12個議題中的關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項有共識，如何能在本月底簽署BTA？這豈非天方夜譚。

年初談判時，總談判代表鄧振中表示，會就達成共識的部分先簽署「早收協議」，迨全數達成共識後再簽署BTA。如今這位涉外人士把「早收協議」稱為「迷你版BTA」，又稱此為「活頁本」，是一個活的協定，可以不斷補充擴大，還說台美創造了一個活的BTA典範，對此一協定的溢美之詞，口若懸河，令人嘆為觀止。

遺憾的是，包括這位涉外人士等政府官員，半年來創造這麼多形容詞，又是堆積木，又是活頁本，又是迷你版BTA，又是拜登政府第一個BTA，又是活的典範，全是空話，就是沒人能說明一下台美所達成的共識，對我們有何影響？

老實講，什麼活頁本、迷你版BTA等用詞並不重要，要緊的是內容，尤其是不久就要簽署「早收協議」了，如今還沒有人明白這個協議要把大家帶往何處，即使日前公布的這份第一階段談判內容，也屬官言官語，能領略其奧妙者，恐怕不多。

自2000年來，我們一直希望和美國談FTA，但當年著眼的是市場開放及關稅調降，以讓台灣對美出口能享有零關稅以提升競爭力。依世貿組織（WTO）最新資料，台灣輸美（非農產品）總額裡仍有30％未能享有零關稅，輸美農產品總額裡則逾60％未能享有零關稅，反觀南韓，由於有美韓FTA，如今韓國輸美（非農產品）總額裡有95％享有零關稅，就連農產品輸美也有98％享有零關稅。台韓向來是競爭對手，在美國市場有如此大的關稅差距，這是政府的責任，簽這一紙BTA也好、迷你版的BTA也罷，非僅解決不了這個差距，如今竟連協定的好處在哪？對業者帶來的具體效益又在哪？都說不清楚。

這位涉外人士說，台美FTA在學界談了20多年，過去皆未能有任何進展，這次跨出第一步是很大的突破。表面看確實是如此，惟今日之BTA已非昔日所談的FTA，豈可相提並論？所謂跨出第一步，對台灣的實質效益究竟在哪？這正是國人想知道的，下回談話時一定要說明清楚。

政府官員或者會說，積木可以慢慢堆，活頁本可以不斷補充擴大，但試問，堆上去的積木是美國想堆的，還是我們想堆的？隨後補充的活頁，是我們想望的？還是美國強施予我們的？只追求貿易協定簽不簽，而不探討協定對我們的影響，這是本末倒置，如此就算簽一百個、一千個，又有什麼意義？

看到南韓95％輸美產品享有零關稅，我們這一紙與美國的BTA、迷你版的BTA是解決不了此一差距的，只盼望在與美國簽署這個迷你版的BTA也好、早收協議也好，簽署前一定要用白話文讓國人知道這一紙協議對總體經濟、產業發展會帶來什麼影響。

我們肯定鄧總談判代表半年來披星戴月，不辭辛勞的努力，然而，若像這位涉外人士所言，月底就要有成果了，實有必要用更淺顯的語言，讓國人明白協議的影響。眾所周知，做饅頭是要有些發粉，但主角仍是麵粉，與美國的談判迄今只看到一桌的發粉，沒看到麵粉，盼望鄧總談判代表能拿出麵粉，好讓大家一睹所謂跨出一步、很大突破的內涵是什麼，如此方可釋國人之疑。