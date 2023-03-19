2004年319爆發的「兩顆子彈」案，堪稱台灣選舉史上最離奇的案件。官方堅稱此案已破，民間少有人信，就連受害人呂秀蓮都不太相信官方的結案報告。案發迄今，呂秀蓮幾乎年年要求給出真相。前天，她再次點名案發時的刑事警察局長侯友宜，期盼侯說清楚，講明白。

呂秀蓮重提往事，意在言外；不過，既然侯友宜有心代表國民黨逐鹿總統大位，理應藉此機會，針對以下疑問，說清楚、講明白，釋群疑，昭公信，破除坊間種種政治臆測。

疑問一:刑事局研判，凶手站在路旁人群中開槍。當天，阿扁遊街造勢，人潮洶湧且多是阿扁支持者，路邊人群中如何能開槍？

疑問二：阿扁和呂秀蓮在吉普車上，凶手若站在路邊第一排，眼睛平視位置應與吉普車駕駛等高，擊發子彈時不舉槍？舉槍不被發現？凶手若不在第一排，而是擠在人群中開槍，如何舉槍射擊？

疑問三：第一發子彈擊中呂秀蓮膝蓋。呂秀蓮坐在後座，前有侍衛長，侍衛長前還有擋風玻璃，土製槍枝的子彈如何穿過擋風玻璃後，避開侍衛長後，力道不卸，還能向下擊中呂秀蓮的膝蓋？台灣已能研發出類似巡弋飛彈、能變化方向的子彈？

疑問四：第二發子彈擊中阿扁的鮪魚肚。第一發子彈發射後，吉普車繼續向前移動，人群中的凶手，應無法迅速變換位置，只能站定位擊發第二顆子彈。從車速和前置量估算，如果開第一槍和第二槍的是同一凶手，那麼，第二顆子彈如何能由阿扁的側面滑過肚皮？且子彈還掉落地面？

疑問五：凶手的目標究竟是呂秀蓮？還是陳水扁？政治暗殺，只聽過有誤中副車的，沒聽過一次要暗殺兩個目標的！如果目標是阿扁，何以第一槍不瞄準阿扁？如果目標是呂秀蓮，幹嘛還要開第二槍打阿扁？

疑問六：兩顆子彈的動機是甚麼？那次選舉，連宋勝利在望，沒有動機去攪自已的局。美國也無動機暗殺阿扁，真要暗殺，美製狙擊槍準頭特高，不會用土槍。呂秀蓮一度懷疑是北京幹的，若是北京，應該會直接擊斃，且更細膩。精神病患臨時起意？精神病患不太可能找土槍犯案；臨時起意者，更不會隨身攜帶土槍。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※