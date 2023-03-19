如今經營長照機構或打算經營老人院的，最大的困難可能是找不到夠水準的服務人員，因此大量仰賴外勞。在台灣如此，在其他長照先進國家，例如日本亦是如此。日本以高薪資吸取台灣照服人員，薪水是台灣的一倍，供車供住，條件優厚。馬來西亞亦跟進日本，以同樣條件，吸引台灣照服人員去馬來西亞工作。

高檔照服員

但這樣搶來搶去不是辦法，必須從根本做起。因此我們打算設立「天使居人才培訓中心」，希望能籌得適當財源，使來天使居人才培訓中心參訓的學員，不但免學費，其他食宿亦免費。

務必培訓出高檔的照服等人員供各界使用。這樣除可提高天使居的服務水準，且有助天使居在台灣遍地開花。行有餘力時，亦可為其他國家培訓長照人才，因為大愛無疆。

居家服務式的天使居

台灣人民的習慣，希望在自己家中往生。同時自己居住多年的家，一旦離開，必須搬進在林口的「鑫淼天使居」，心情或有困難。而且政府政策亦甚重視居家式的安養。為此我們正構思發展居家服務式的天使居。除特殊行動困難，健康欠佳的人外，可以選擇住在自己的家裡，我們會給與住鑫淼天使居類似的一條鞭服務。

當大家居住自己家，因為健康等原因，已甚感困難及不便時，立刻可以遷進我們的天使居直到往生。由參加鑫淼天使居開始，直到往生，我們都負責照顧。

另外以捐房養老的長者來說，房子雖已捐給基金會，但仍可繼續居住，直到往生為止。這方面要配合的措施很多，我們正在多方討論，並聽取大家意見。希望能有更適合長者需要的辦法出來。

鑫淼天使居完工後，可容納日照老人60人。不易自理生活老人26人，失智的老人18人，共104人。如日照的不算，真正能接納的長者床位只有44床。所以有人說，當鑫淼天使居宣布接受申請時，可能秒殺，立刻客滿，我們希望能有此榮幸。

照顧無子獨居者

那麼究竟誰優先享有這104或這44個位子呢？我們會有評估小組，對申請人進行評估，決定優先順序。但一般看來，最有需要的人，應該是無子體衰獨居，或無子獨居失智的老人。講得更白一點，凡是要死死不掉，想活又活不下去的長者，可能就是我們最優先要照顧的人。但是這樣的長者，並不一定是一貧如洗的低收入戶。

假如有一位無子獨居的婦人，已年近90歲，健康狀況不佳，先生一年前不幸逝世，生前是大企業家，留給她的財產最少有好幾億元。這位老太太已快要失去自理生活的能力，雖然請了幾位家佣，但仍惶惶不可終日。

富有卻無人可信賴

知道我們建了天使居後，極為嚮往，認為如能進住，她就安心了。錢對她已毫無意義。但錢要捐出來獻愛心，她也不知該怎麼捐，該捐給誰？但她相信天使居，願意捐出全部財產，只求在天使居換得一個真正能安享餘年的位子。

這位老太太她貧窮嗎？以金錢來說，她極富有。但對一位需要找個可以信賴，可以安享餘年，風中殘燭的獨居老人來說。她正面臨著人生最悲慘的階段，想死死不掉，想活活不下去。這種人不就是我們天使居最需照顧的另一種貧窮的人嗎？

如果她以全部所有好幾億財產捐出來，目的只在找到一個有大愛，視她如母親，可以安度最後時日的地方，你想她是多麼的需要天使居，其迫切的程度，無人能相提並論的。

更重要的是，她捐出幾億元的財產，我們可以再建天使居，那不是又可以照顧許多苦難的獨居老人嗎？

大愛就在眼前

進住天使居的貧窮，與一般身體健康，經濟困難，飢寒交迫的貧窮並不完全一樣。我們思考問題，一定要有高瞻遠矚的胸襟，心不存私，只存大愛想事情。大愛就在眼前，你說不是嗎？

講到貧窮，假如有一位獨居老人，是政府核定的低收入戶，疾病纏身，以貧窮標準來說，應該可以優先入住天使居了吧！但是大家有沒有查問一下，他為甚麼會變成一貧如洗的低收入戶？

經調查後，發現這個人曾經是個富商，但一天到晚花天酒地，搞小三，嗜賭成性。財產輸光，妻離子散，最後一身是病，靠政府的低收入戶補助度日。在天使居位子有限時，這種貧戶可以優先入住嗎？可能問題一籮筐。

我們歡迎愛心人士一起來共襄盛舉，提供卓見，因為愛心天使居是大家的！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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