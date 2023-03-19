15日晚，中國共產黨與世界政黨高層對話會在北京以視頻連線方式舉行。這是中共二十大之後，習近平出席的首場重大多邊外交活動，意義非凡：不僅反映出北京方面將政黨外交擺在了重要位置，更值得注意的是，借政黨外交場合，習近平提出「全球文明倡議」，體現出中國正在採取一種更為謙虛的、柔性的外交策略。

在現代政治中，政黨是主導性的政治力量，普遍存在於當今世界的各個國家中。在中國共產黨與世界政黨高層對話會上，中共聚集政見不同、觀點有異的政黨領導人，開上幾個小時的會，圍繞「政黨的責任」這一主題，就全球關注熱點加以協商探討，這是中國外交工作上的一個創新，已成為中國國家總體外交的一個重要組成部分。

中共通過政黨外交與世界各國發生聯繫，旨在取長補短，發揮政黨應有的作用。可以看出，中共政黨外交有三大著眼點：一是順應時代和形勢發展的要求，致力於和平與發展；二是超越意識形態的差異，與一切願與中共交往的各國政黨聯繫往來；三是通過開展全方位、多渠道、寬領域的黨際交流與合作，促進國家關係的發展。

作為國際關係中的新型行為主體，政黨間的國際交往正在不斷擴大。政黨外交得到世界上越來越多政黨的廣泛認同，在現代外交和國際關係中備受關注。

本次對話會是2017年和2021年中共主辦的兩場全球性政黨大會的再次聚首。根據官媒數字，2017年的會議共計120多個國家的300多個政黨參加，本場會議共計150多個國家的500多個政黨參加。

對話會上，習近平呼籲，不需要「打著民主旗號挑動分裂對抗」，「不搞意識形態對抗」。習近平還提出全球文明倡議，「倡導尊重世界文明多樣性」、「倡導弘揚全人類共同價值」、「倡導重視文明傳承和創新」、「倡導加強國際人文交流合作」。

從歷史的維度來看，雖然西方率先進入工業化，近幾百年來，西方文明呈現出強勢特徵。但世界大多數發展中國家仍掙扎在貧窮和落後狀態，說明西方文明不可能完全解決人類面臨的發展問題。「全球文明倡議」旨在表明，不同文明各有特色，共存而互補，世界不可能統一於某一種文明。人類文明向前發展需要有更多的思路，需要「不同文明包容共存、交流互鑒」。

近年來，習近平連續提出三大倡議，反映出中國正在採取一種更為柔性的外交策略，將中國方案放在世界面前。2021年習近平在第76屆聯合國大會上提出「全球發展倡議」，2022年習近平在博鰲亞洲論壇上提出「全球安全倡議」。從「全球發展倡議」到「全球安全倡議」，再到「全球文明倡議」，三大倡議的提出意在向外界講述自己的主張。倡議不是一種強加於他者的動作，而是謙虛地提出自己的觀點、建議，尋求的是世界政黨間、國家間的政治互信和良性互動。（作者為大陸資深時政評論員）

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