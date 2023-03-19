副總統賴清德18日出席磐石會會長交接典禮，針對兩岸關係表示，「若中國攻打台灣，將辜負幾十年來台商對中國經濟發展的貢獻」。兩岸經貿與產業鏈關係緊密，彼此互惠互利，台灣又長年賺取巨額順差，賴清德應誠實面對現況。

根據大陸海關總署統計，2022年大陸對台灣出口總額為815.87億美元，年增4.2%；自台灣進口2380.92億美元，年減4.6%。大陸自台進口是繼2019年後再度出現衰退，但台灣對大陸仍享有高達約1565億美元的貿易順差，是大陸第6大貿易夥伴。

從兩岸經貿數據來看，彼此已密不可分，早年台商西進打拚，確實對大陸經濟發展做出不小貢獻，同樣地，台商熱錢回流，也促成台灣內需發展，半導體等科技產業也創下中間財的榮景。但近年在國際政治環境及新冠疫情不確定因素干擾下，彼此都受到不小衝擊。

賴清德說的沒錯，台灣推動國防從沒想去侵略哪個國家，以和平為最大目標，若中國攻台，當然台灣直接受到傷害，也會造成世界的重大災難，這個災難中國也難以承受得起。換言之，執政者應全力避戰，透過交流及善意溝通，不該有任何挑釁舉止，這才是台商的心內話。

新冠疫情3年以來，蔡政府用雙標對待在陸台商和台生返台問題，當國民黨副主席夏立言率團赴陸與台商、台生座談，卻遭民進黨不斷抹紅抹黑。一個「逢中必反」，對外製造兩岸對立；對內又無法顧好民生用水、用電，缺蛋又物價上漲的執政黨，她的黨主席賴清德若是為了選舉大位才高喊「和平保台」，才真正會辜負台商的貢獻。