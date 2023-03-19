近日《華爾街日報》報導，美中正陷入更深的「敵意螺旋」中，《紐約時報》發表「與中國衝突，誰獲益」社論，前者警告美中關係愈來愈危險；後者代表美國知識圈對華府反中氣焰的反省。美國針對美中的關係惡化，出現反思的聲音，民進黨政府卻沉溺於對「疑美論」的內部攻擊，極力呼應美國右翼極端反中的聲音，台灣的處境將更為惡劣。

反思美中關係惡化

2個月前，拜登政府仍以鞏固美中關係護欄為中國政策主軸，以避免兩國戰略競爭失控，世人對美中關係維穩仍抱持希望；但民主黨期中選舉失利，失去眾院多數黨地位後，拜登政府的美中關係護欄在反中勢力挾持下失去動能，美中走向全方位、零和的競爭。這個轉折對美中、兩岸而言，究竟是禍還是福？

2月初美國擊落飄浮的中國氣球，國務卿布林肯延後訪問大陸，原本就緊張的美中關係加速失控，民主、共和兩黨開始進行「誰對中國更強悍」的競賽，曾經強調「不尋求與中國衝突與新冷戰」的拜登政府，將美中戰略競爭升高為「生存的威脅與挑戰」。

中方不甘示弱，領導人習近平首度公開點名批判美國，「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」；新任外交部長秦剛警告，中美目前是惡意對抗，如果美方不踩剎車，再多的護欄也擋不住脫軌翻車。中國傳達的訊號是：中方對可能的衝突已經做好奉陪到底的打算，中方不再強調「相互尊重、和平共處、合作共贏」美中關係三原則。

美國到底是個開放、理性的社會，面對危局開始出現反思。微軟創辦人比爾蓋茲在接受《金融時報》訪問時，批評美國壓制中共高科技發展政策，認為「美國無法永遠阻止中國獲得晶片」，更直言世界上最重要的關係就是美中關係，「我對過去幾年這種關係的演變感到失望和擔憂」。

康乃爾大學中國問題專家白潔曦在接受《外交政策》雜誌訪談時指出，拜登中國政策三支柱：加強國內投資、聯合盟邦及夥伴、競爭，她肯定前兩者，但對競爭的表現失望，競爭須有充分的準備，否則就會偏向衝突，並對國際秩序造成不利影響，最後終侵蝕美國的領導地位。

比爾蓋茲與白潔曦是美國科技企業界與中國研究領域代表性人物，標榜自由主義的紐時社論更具有意義。這篇社論認為，與中國競爭的同時減少衝突，最符合美國利益，草率訴諸冷戰是錯誤的，美國應聚焦於如何追求進步，而不是與中國惡性競爭。紐時指出，假借國防的名義改變中國政策，以國家安全為藉口限制與中國貿易，並不符合國家利益。長久而言，美國安全最大的保障是美國的財富，以及與世界其他地區的接觸、合作，美國如此，中國亦復如是。

展現社會良心力量

在美中戰略競爭架構下，暴風中心的台灣是關鍵變數，蔡英文總統規畫過境美國，並與眾議院議長麥卡錫在加州會面，是嚴厲的壓力測試。為作好風險管控，避免大陸激烈反制，美國國務院定位蔡英文美國行是過境，而非訪問，與過去6次過境比較，並無任何突破。對美國國務院刻意的低調，蔡政府似乎無感，依然高調渲染，以為迴避麥卡錫訪問台灣就可安然無事。

最令人憂慮的是民進黨拒絕面對現實，任何理性質疑、辯論對美政策，都被扣上「疑美論」大帽子，行政院長陳建仁在立法院怒嗆立委高金素梅，叫她「不要講疑美論，大家不會相信」，反映了蔡政府的霸道心態。

民進黨熱衷於和美國極端反中勢力相互呼應，前國務卿蓬佩奧主張承認台灣為主權獨立國家，前國家安全顧問歐布萊恩揚言，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，他們的極端論點只會升高台海衝突風險，無助於台海穩定和平。2020年美國總統大選，民進黨一面倒支持川普，離譜的程度足以構成「介入美國大選」，所幸拜登當選後並不在意。但民進黨要小心，拜登不在意，不表示以後的總統都會不在意，千萬不要被認定介入美國大選。

美國輿論對中國政策的反省，是社會良心力量的展現，台灣的社會良心也不斷提醒執政黨，一味反中非常危險，民進黨政府卻極盡打壓之能事，但這只會讓台灣更危險。