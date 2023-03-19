我國在中美洲的邦交國宏都拉斯總統卡蕬楚(Xiomara Castro)，日前在推特發文，公開表示擬與中共建交。該國外長說了一句大白話，強調建交原因就是台灣提供的協助不能滿足宏國的「需求」；但選擇這個時機宣布，恐怕是為了配合對岸的「需求」。

中共「兩會」落幕後，把現階段對台工作的重點擺在「反獨」和「反外力干涉」的鬥爭上。從中共「統一戰線」的理論看，主張「台獨」和「外力干涉」都是屬於「敵我矛盾」，沒有妥協的餘地。所謂「外力干涉」，當然就是劍指美國。

在拜登政府的刻意安排下，蔡英文總統計畫在下個月展開她的「過境外交」。此行會不會跨越中共畫下的紅線？這是對台美中三方的考驗。中共更擔心美國是否會藉蔡總統此行，對已登記參選總統，並曾聲稱自己是「務實台獨工作者」的副總統賴清德，釋出錯誤的訊息。

最近中美關係相當詭譎。例如美方多次放話，希望拜登總統能與中共領導人習近平對話；但中方的反應都是「顧左右而言他」。研判中共在明年美國總統大選前，不會對美「示弱」，尤其涉及其眼裡的「核心利益」問題。

新任中共外交部長秦剛在記者會上以「戰狼」姿態，強硬批評美國對「台灣問題」的立埸，擺出一付「敢於鬥爭」的架勢。習近平本人更是罕見地指責：以美國為首的西方國家，對中共實施了「全方位的遏制、圍堵、打壓」，給中共發展帶來「前所未有的嚴峻挑戰」。由此看來，宏都拉斯以經濟需求為由，選擇此刻釋出與中共建交的訊息，在時機上並沒有那麼地「急迫性」；但中共確實希望藉此事件，對台美不斷升高雙邊關係提出警告。

從地緣政治考量，中宏建交將使中共的外交觸角又一次伸向美國的「後院」。這是除對台美示警外，中共希望衍生出的另一個戰略目標。中共過去原本著重南美洲地區，但中美洲和加勒比海地區，近年來逐漸吸引中共更多的注意。中共希望運用外交和經濟工具，在傳統被視為美國的勢力範圍加強影響力。

例如，2017年中共與巴拿馬建交後，雙方即展開自貿協定談判，巴國成為該地區首個簽署「一帶一路」倡議的國家。中共在巴國投資建設了20多個大型基礎設施計畫，包括橋梁、鐵路和電力設施等。這套模式已陸續應用到地區內的其他國家。

只要美國視「中國崛起」為「中國威脅」，中美戰略競爭就有升高為戰略對抗，以至戰略衝突的可能。民進黨強調「備戰才能避戰」，就難以避免成為美國遏制中國的棋子。問題是，台灣做好戰爭的準備了嗎？現在中共在美國「後院」挖台灣的外交牆角，就是對台美啟動一埸「沒有硝煙的戰爭」。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）