新北市長侯友宜「侯侯做代誌」遲不表態競選大位，黨主席朱立倫引爆「選策會之亂」，重創了國民黨的形象，更傷透了許多藍營支持者的心；自去年底九合一選舉大勝以來，藍營一路累積的氣勢更遭劇挫，藍綠攻守易位，如果後續處理不好，甚至可能就此強弱翻轉，讓民進黨繼續執政。但事有奇正相生、運本禍福相倚，若能因此教訓刺激國民黨「最強母雞」侯友宜與「總教練」朱立倫做出正確決斷，以明確行動回應民意，自然就能夠撥雲見日，乘勢扭轉大局。

提名回歸體制 獲侯支持

從目前跡象顯示，國民黨的初步反應還算正確，支持者仍可正面期待。首先，侯友宜以罕見明確的表態，公開質疑有黑金疑慮的選策會，證明他其實是很有選總統的意願，否則何必如此在意他一向保持距離的黨中央做出如此傷害2024大選結果的舉措，而不惜破壞「規矩」炮打黨中央？

其次，國民黨中央果斷宣布終止選策會的運作，回歸機制成立「中央提名委員會」，並表示一定會邀請侯友宜參加；侯也立即表態「團隊若有需要我站在哪個位置，我們都會全力以赴」。這一反應，比起他過去制式的說法已不可同日而語，可見他已體認到事態的急迫性。稍早之前，外界還在質疑侯光會質疑黨中央，卻不願有所承擔，對黨中央既不公平也不厚道，如今侯的話都說到這個份上了，除非他又有拖拖拉拉的伏筆，否則應可視為侯已向2024國民黨重返執政之路，表現了攜手共進的積極態度。

從去年底地方選舉的大勝以來，國民黨一路高歌猛進，重返執政的美夢不斷刺激神經中樞，渾然不覺看似已遭民意唾棄的蔡英文「老民進黨」，在換成積極推動改革、凝聚團結各派系、行銷包裝爭取認同的賴清德「新民進黨」後，已經恢復生機，重整戰力了。南投立委補選，賴清德親力親為，在藍營鐵票區拿下「開門紅」勝利，侯友宜卻不斷消磨支持者的熱情，國民黨「選策會之亂」又送上大禮，讓受困於黑金陰影的綠營倒打一耙，還打得不亦樂乎！

其實這幾個月來，民進黨一直是處於挨打的一方。處理論文抄襲之亂已焦頭爛額，賴清德本命區台南市議長、副議長又涉賄選被起訴、光電產業黑金內幕重重，「黑金黨」好不容易已換黨做了。「抗中保台」牌也逐漸失效，還失控、升級到戰爭的民粹操弄，引發民意的反思與恐懼；再加上蔡英文與賴清德之間潛在的矛盾內鬥，這些都讓國民黨信心滿滿，覺得2024勝券在握。

民意風向快轉 不容遲疑

但民意既是有情、有感的，也是無情的，國民黨曖昧的內鬥、反應的遲緩，以及老毛病的發作，很快地就在民調上顯現出來。最新的民調狠狠地搧了國民黨好幾個大巴掌：無論是「三角督」還是一對一單挑，侯友宜的支持度都已經明顯下滑，甚至已非賴清德對手。或許正因如此，侯才會積極表態，朱立倫也警覺必須敬畏流水般的民意。

民意如此敏感其來有自，4年前藍營先盛後衰、功敗垂成殷鑑不遠！當年有個「怪怪的」黨主席、「卡卡的」提名過程，最後還來個被罵翻的不分區立委名單，這段過程讓人細思極恐。所幸者，當年這些弊病猝不及防，而朱立倫能以當年為鑑，做出正確的決斷，看來國民黨仍有機會再次執政，讓台灣撥亂反正！

侯友宜既已表態願意進入中央提名委員會，朱立倫也宣稱侯是「最強母雞」，朱侯之間就必須破除心結，互信合作，朱應該全心全力掃除不必要的障礙，讓侯這位藍營「最穩」的總統參選人不再有後顧之憂。侯友宜也應該盡快表態，承擔起應負的責任，與朱主席共同扛起提名立委的重擔，才能為重返執政一起擘畫未來治理國家具體的人才與藍圖；並且作為表率，引領各縣市政府和黨中央步調一致，協同選戰和治理，而非流於權位的分配。

朱侯必須真正體認，二人的觀望、拖延，只會導致民意的失望與潰散，只有合作，而且必須是掌握時機的合作，才有讓台灣重啟生機，恢復善治與善政的可能。