前台大校長管中閔與名作家詩人楊渡寫下了《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》一書，記錄從2018年1月5日台大校長遴選結果揭曉後，管中閔因政治的干預無法上任，引發了一場台灣政治、高教史上的劇烈風暴，幾乎摧毀了起步未久的大學自治。

事件已經過了4年，當時整個社會目睹了長達1年多政治力肆無忌憚、無所不用其極地介入大學自治。當權者動員政治、媒體和網路的力量，試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白，也粗暴干涉一所頂尖大學的校長遴選結果，寧讓其陷入長期空轉也在所不惜。事件主角管中閔身處風暴中心，遭受各種力量夾擊，身心飽受摧殘。最後雖然挺過這場風暴，但他不是勝利者，只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。他自己說這書是「劫後餘生記」。

這書以書市經驗來看並不友善，厚達520頁，定價560元偏高。純文字、黑白書，而且事件都已過多年，還有多少人有興趣？按往例政治議題書有時是市場春藥，但絕大多數是票房毒藥。書首發全台灣各書店的總訂購量是1400本（你沒看錯，這是目前台灣的書市，已比一般書多了4成），出版社首印4000本（已算大膽），沒想到跌破大家眼鏡，一上市洛陽紙貴，到處缺書，有人笑說比買雞蛋還難。才1周書已4刷，總印刷量已達當初市場下訂量的11倍。不是說大家都不看書嗎？是什麼原因造成這書猛爆式的大暢銷？

以產品分析就書論書，作者管中閔博士「人設」正直風趣，得到正藍淺藍與淺綠的支持。這書的「議題」——大學自治是台灣社會普遍的價值認同。而書的內容在楊渡的執筆下，邏輯清楚，事情進展高潮迭起，讀起來絲絲入扣很好看。中研院院士王德威形容這是部「傷痕報導文學」。但台灣社會為什麼要有傷痕？

這書的消費型態也很特別，許多讀者不用看到書就買，並不在乎書好不好看，而是對書的主題理念與意識形態認同。許多人是一次幾十本到書店直接掃走，買去送人，難怪書架一下變空。這是一種移情效應？眼看藍營總統候選人出不來、國民黨選策會72小時結束運作、賴清德民調領先將成為下一任台灣總統？一連串的氣氛，引起了藍營的社會集體焦慮，可能反映到這書的購買上？這像股當年韓國瑜引起的「韓流」，而這書的頁數剛好是520。

是一本書的逆襲打破了書市的沉悶？不只，這是台灣一股力量正在爆發。與其說是挺管，應該說是挺大學自治。非關藍綠，大家要挺住大學的脊梁，更要挺住台灣的脊梁。楊渡說：「書寫，是記憶，也是反抗」。脊梁為挺立之本，這是見證歷史之書，也是一本時代知識分子風骨的記憶之書。是為彰顯自由民主精神的書寫，為台灣知識分子堅強、柔韌、永不屈服的風骨，留下鮮活的見證。

政治無情，藍綠白或許主張不同，但價值不滅，台灣社會人心追求的公理、是非、正義、民主、永續不能被破壞，必須維繫。脊梁毀了，人就死了。不管誰來執政，沒了台灣精神、台灣價值的台灣，還是台灣嗎？

（作者為時報出版公司董事長）