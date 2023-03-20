台灣人酷喜排隊！排隊代表公平、效率、禮儀，也是文明國家的展現。過去一陣子在台灣排隊，往往是排美食、好物的「小確幸」，卻沒想到近年來，排隊已成為民眾夢靨，甚至是民進黨政府失能的醜態畢現！

自2020年隨著新冠肺炎（Covid-19）疫情在台爆發，口罩、酒精成為防疫基本物資，卻沒想到當下面臨短缺問題，即使後來政府籌組所謂「國家隊」，但仍使民眾必須耗費時間排隊購買防疫物資，引發社會熱議。

2021年雖疫情再次升溫，惟此時各國已開始普遍性施打疫苗，政府一方面鼓勵大家施打疫苗，卻面臨疫苗供應不足的問題，甚至因為政治本位心態作祟拖延民間疫苗購買。為了搶打疫苗民眾不得不上網搶登記且「再度排隊」等打疫苗，此時已顯露出民進黨政府失能的情勢。

隨著2022年防疫政策開始轉向，因為快篩劑的需求急增，國內再次面臨快篩劑供應不足的問題。為了補破網政府只能緊急開放專案進口，沒想到疑似弊案頻傳，民眾依舊得「排隊」等待購買快篩劑，成為政府失能的又一案例。

若說疫苗、快篩劑等因為是國外進口，無法控制到貨量還可以凹，但在2023年連向來國產有餘的雞蛋都成為排隊商品，赤裸裸的展現政府無能。雞蛋向來為民生基礎物資，過去終端價一斤大約在30-40元之間。早在去年台灣已面臨一波缺蛋潮，沒想到政府不知未雨綢繆，竟在今年爆發新的「雞蛋之亂」。

從50多元一路漲到8、90元的末端價，雞蛋已成為新的「貴族食品」，甚至有錢還不一定買的到，民眾必須一早「排隊」搶購才有機會，再次產生新的排隊潮。令人匪夷所思的是，農委會所提出的說法永遠是因為禽流感影響、已開始輔導蛋農優化雞舍環境，明明是去年早已爆發過的問題，為何今年還是同一說詞？

民進黨政府執政以來多方失能，包含不足的公共物資儲備、不健全的緊急應變機制、貪污腐敗的官僚體系…等等，這些問題已導致社會人心惶惶。雖然去年1126台灣人民已給過民進黨一次教訓，但卻沒看到其反省跡象、只仍用心於政治算計。當排隊從小確幸變成夢靨、甚至是台灣民眾的「生存之戰」時，執政者豈敢安心酣睡？若真是一睡不起，那定是被反撲下台之時！（作者為台北市青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※