習近平第三任期目標要在經濟、科技、地緣外交層面，鞏固大國地位，雖然中美進入新冷戰對抗階段，原則是鬥而不破，避免捲入代理戰爭的消耗戰，但是駡會還口，打會還手；同時，中共二十大之後的對台政策以「和平統一、反對台獨、反外力介入」為主軸，可謂是對台兩手（和平統一、反對台獨）、抗美轉硬（反外力介入）。

首先， 習近平在去年中共二十大發言時，強調「反對台獨」與「反對外力介入」，是近期習近平對台政策的重要原則。

習近平於去年10月中共20大開幕式發表政治報告時，針對台灣問題提出：「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」同時，習近平也強調，此舉針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

因此，習近平兩岸政策仍是以和平統一為主軸，但畫下反對台獨與反外力干涉的紅線，同時也標示不放棄使用武力解決的底線。

其次，新任國務院台辦主任宋濤，在會見國民黨副主席夏立言來訪時，提出願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上與台方加強交往。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在今年2月9日會見來訪的國民黨副主席夏立言一行時表示，「願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，同中國國民黨加強交往，增進互信」。且據媒體報導，與會人士轉述，宋濤也歡迎綠營人士到大陸訪問，只要他們也認同九二共識、反對台獨，大陸都願意接觸。

這代表著中共方面希望兩岸重回「九二共識」，宋濤將「反對台獨」與「九二共識」並列為兩岸重建互動交往的兩個政治基礎，特別面對國民黨副主席、前陸委會主委夏立言時提出，有著期盼兩岸能以此兩項政治基礎恢復互動與交往。

此外，針對行政院長陳建仁、陸委會副主委李麗珍先後都說「九二共識就是一個中國、一國兩制」的發言，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在2月24日，刻意指出「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會被授權達成的各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎；至於「一國兩制」是國家統一後的制度安排。因此，朱鳳蓮認為「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，她並批評「民進黨一些政客一再張冠李戴、混淆視聽，企圖欺騙台灣輿論」。這是較為少見中共方面主動澄清「九二共識」與「一國兩制」在政治性質與文字意涵上的差別。

第三，在面臨美國科技戰壓力下，兩岸經貿與科技，是目前北京重視的現階段兩岸關係重點。

3月13日，中共新任國務院總理李強主持兩會記者會，提到有關台灣的發言為：「兩岸同胞是一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋。我們將在一個中國原則和『九二共識』的基礎上，繼續推動兩岸經濟文化交流合作，要讓更多台胞、台企來大陸，不僅願意來，而且能融得進，有好的發展。」因此可知，習近平第三任期對於兩岸關係的態度，基本上是支持儘快全面恢復兩岸的正常交流和往來。

中國大陸商務部長王文濤3月5日參加「全國人大台灣團」審議大陸政府工作報告時表示，大陸商務部將採取多方面作為，推動兩岸經貿關係深入發展，協助台胞、台企更好融入大陸新發展格局，尤其在陸台企可享受《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）優惠，獲得更廣闊的市場。王文濤可望出任被稱為「小國務院」的大陸發改委主任，他的出席與發言顯示中國大陸會加大力度推動兩岸經貿交流合作。

然而，另一方面，中共對於美國介入台灣議題的態度轉強硬，針對美國國務卿布林肯2月底專訪時說「台海問題不是如中國聲稱的內政」而是全球性議題有關，中國外交部長秦剛則拿出一本《中華人民共和國憲法》唸稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，以此刻意回擊布林肯言論，並強調台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

美國國家情報總監海恩斯3月8日則對國會議員表示，中國大陸國家主席習近平的第三任期，會持續對美台往來做出反應，更強硬反對美國對台灣的支持。

因此可確認，台海繼續是兩個強國的對抗場所，甚至發生代理戰爭，蔡英文政府向美國一面倒的政策作為，導致兩岸關係惡化與台海危機再起，明年總統大選是台海動盪（傾美抗中）與維持現狀（等距自主）的抉擇！

台灣需要「睦美、和中、保台」，同時保持與美國和中國大陸的友好關係，重視台灣與美國之間在貿易、科技和安全方面的密切關係，維持兩岸和平環境與經貿交往關係，不向任何一方一面倒，也不做任何強國的棋子。

同時，面對美中對抗的國際環境，益加民粹與兩極的政治環境，執政者更應有智慧、理性、審慎，避免捲入大國對抗，刻意挑起兩岸紛爭，維護台海和平與安全，鞏固台灣民主與自由，更可讓全民安心、努力的拚經濟、做新創、打低薪，將各行各業的實力轉化成國際的影響力，也是守護台灣民主和平最務實的方式。

（作者為文化大學社科院講座教授、前國安會副秘書長）

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