行政院長陳建仁近日公開質詢卻講出真心話，「台獨」不是重要議題。等同證明過去民進黨高舉「台灣主體性」，根本是開全民天大玩笑。

「台獨」走不下去的最大原因，在於沒有人想為「台獨」承擔痛苦後果。民進黨也從來不敢告訴台灣民眾應該要承擔哪些明確「台獨」代價，加上美國面對自身利益的危害，曾公開表示不支持「台獨」的明確政治態度立場。這也直接打臉賴清德過去「務實台獨」其實本質就是「政治投機」。

不然賴清德怎麼需要提出「和平保台」這個虛偽命題，直接讓「台獨」陷入最大矛盾。因為大陸清楚劃定「一中」紅線開始，就已清楚說明「台獨」不可能有和平選項。看年輕人根本不想為台獨「當兵保台」的閃避，還有哭天喊地的不想增加役期之論，難怪陳建仁只好說「」不是重要議題台獨。不然在錯誤「對抗」架構加溫下，兵役不斷延長，年輕人恐有當不完的兵。

在這樣現實窘況下，誰相信「台獨」作秀能保全民利益？不管是不想說破的「疑美」論點還是其他任何懷疑，都將拋不開全民對「台獨」產生的危害提出質疑。

在動盪多變的國際情勢與美中戰略對抗架構下，「台獨」根本不具有任何可能性。不然「台獨金孫」賴清德為何2024要刻意躲避「台獨」立場？

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