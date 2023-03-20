這是一篇充滿銅臭味的文章。我發現，到了2023年，兩岸人民還是熱愛討論「誰賺更多」這種可愛問題。

我不是ChatGPT，只能寫自己在長期生活的北京、和周圍同溫層所看到的，不能寫「全大陸」、「全台灣」。

一，曾經，「大陸人會來台灣搶工作」引起的恐慌。

台灣朋友在聽到「北京每月法定薪資大概2000多元人民幣」時都會往後退一步，下一秒會立刻問，「這樣怎麼租房子」、「這樣怎麼活啊」？

因為北京的企業不會真的開出2500元的月薪啊！開出也沒人幹啊！就算是基層服務員也得3、4000元包住啊！台灣朋友的下一個問題，就會是「那為什麼不往上調？調到4K、5K啊！」

是的，幾年前的某天，作為一位很菜的媒體人，跟一位做經濟的前主管唇槍舌戰老半天後才豁然開朗，兩岸的「最低工資」概念不盡相同。在北京，法定最低工資的基本概念更像是一種「最低生存保障線」，有些類似於「員工生病住院了，病假工資按照此基礎」，或是「基礎薪資不能低於此，績效獎金另算」。

而在台灣，法定最低薪資，是為了讓所有人都能過基本生活，而告訴企業「給員工的薪資至少得這個數」——在北京，這個是由市場決定的，開低了自然大家不幹。

兩岸對「最低薪資」的理解不太一樣，外加兩岸環境和條件都不同。大陸人會驚訝「台灣最低薪資好高」，台灣人則會驚訝「天哪，連大陸一線城市基層人員都只拿2K、3K人民幣」。如果沒來過大陸，普通台灣民眾很難想像薪資差異可以這麼巨大。

這導致台灣社會一怕大陸資金進入台灣、炒高房價物價，二怕大陸基層人員進入台灣（儘管目前尚無可能）。

2014年太陽花學運那時，臉書上有一個廣為流傳的懶人包——大陸人會到台灣搶走台灣人就業機會。那時我曾經非常喜歡的一位小說作者，信誓旦旦地表示，「我們都知道，在高階人才上，大陸的吸引力超過台灣。但在基礎人力需求，如餐飲業服務業，台灣人的薪資和福利待遇遠高於大陸人，服貿會導致大陸人到台灣搶基層工作。」而當時馬政府一再強調，不會開放大陸基層員工，仍無法消除質疑。原因很簡單，餐飲業和服務業，是非常多台灣人就業的來源。我在讀大學時，想進入的行業也根本不是專業對口、一個月兩萬多台幣還得加班到死的廣告公司，而是咖啡店店員。

二，從「進廠擰螺絲」，看兩岸環境差距。

時間回到2023年春節，我愉快地回台渡假。這時的我，離開了曾經的媒體公司，換去了一家工作量比前公司小、薪資（非常）沒有吸引力但不存在996、主管超級超級和善、可以每天準時回家擼阿竹的公司，愉快地過上小確幸生活。

而我那位畢業後始終奮鬥的閨蜜，作為一枚英文專業畢業的文科生，成為在科技業奮鬥，成為一個月4萬多元台幣、年終獎好幾個月的優秀小白領。

此時的台灣，法定基本薪資剛調整為25250元，我家附近的餐飲店要招到可愛的小鮮肉店員，大概需要祭出35000台幣，不比996的小白領，加班費得另算的。

我家樓下收物業費的大樓管理員姊姊，一個月有4萬台幣，朝九晚五，雙休。我們樓棟的保安大哥，則也有32000到35000，早晚班輪班8小時，月休8天。在北京生活，習慣了「不如進廠擰螺絲」這種自嘲，但在台灣，工廠的操作員有非常不錯的收入，掃大街的清潔員也是3萬塊以上的工作——當大陸高中生還活在「現在不努力，以後得進廠」的恐懼，我這代台灣人早就看著報紙上「徵操作員：一個月38000到40000，8小時制，月休8天」的廣告長大。但是大家還是傾向去服務業，畢竟進廠確實比較艱苦，所以台灣操作員缺工情況嚴重。

此次回台，我那位身為基層公務員、天天加班到吐血的姊姊就曾認真建議我，「你回來考個證，當大樓管理員，我覺得挺好。」

為了滿足大家對薪資的好奇，我找了台灣最大招聘網站104人力銀行的「薪資情報」。

作為傳播學系畢業的優秀社畜，台北女孩若當初乖乖在台灣進廣告公關公司，吐血加班地工作幾年，未來可能的薪資，大概是這樣：月薪範圍P25~P75，意思是有25%的人低於4.5萬，有25%的人高於7.5萬）。（待續）（郭雪筠/台北女孩看大陸）