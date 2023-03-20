前總統馬英九將於3月27日至4月7日前往大陸湖南湘潭祭祖，他是自1949年兩岸分治74年以來，首位也是唯一踏上大陸「國土」的中華民國卸任總統。在台海兵凶戰危之際，為兩岸和平再度啟程，值得歷史再記上一筆。

綠委的小戰狼們很酸，有人說馬英九僅代表他個人，不代表台灣2300萬人；有人提醒「3個不要、1個勿忘」；小戰狼們可能忘了九合一選舉慘敗的教訓，面對台灣的最新民意，美國AIT台北處長孫曉雅說，「避免戰爭是所有政策制定者、利害關係人、政治人物、外交官員共同的責任」；蔡總統也定調「疫後健康有序的兩岸交流」。難道，孫曉雅「避戰說」、蔡總統「健康有序說」，不是呼應台灣2300萬人民盼望台海和平的民意？

馬英九此刻啟程去大陸祭祖，對於蔡政府「抗中保台」的政治氣氛有降溫作用，也是對副總統、民進黨主席、準總統提名人賴清德「親中愛台」、「和平保台」是否言行一致的檢驗。謝長廷卸任行政院長後，2012年帶著「憲法一中」前往福建漳州市的東山島謝氏宗祠祭祖，激動潸然、哽咽拭淚，想想，當時這群小戰狼又提醒過什麼？

馬總統執政8年，兩岸和平穩定，簽署《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），提供台灣經濟發展的良好條件，2015年在新加坡與習近平進行和平、對等、尊嚴的「馬習會」。可惜的是，繼任的蔡英文總統執政7年多來，未能信守「維持現狀」的政治承諾，甚至斷交8國（宏都拉斯岌岌不保），對外關係倒退回退出聯合國的兩蔣時代。蔡政府有羞愧嗎？

蔡政府為了追求台美關係「史上」最好，一味討好美國老大哥，甘願作為美國反中、抗中的馬前卒，台灣人吃萊豬萊牛、花天價買軍火、兵役延長一年、打算把16歲以上的青少年也列入《全民防衛動員準備法》之中，更把護國神山台積電雙手獻給美國亞利桑那州，蔡英文總統有聽見台積電創辦人張忠謀一再提出美積電「沒有競爭力」的忠告嗎？

蔡總統一心嚮往著去美國國會演講、能邀請眾議院議長麥卡錫來台，現在全部落空，不斷退縮到過境美國與麥卡錫在加州會面，這樣依然能自我感覺良好地吹噓「我國元首史上最高規格紀錄」？李登輝、馬英九在總統任上，分別在其母校康乃爾大學、波士頓大學演講，比起加州，離華府可是近太多了。馬英九以總統身分赴美國母校演講也沒有引發台海危機，究竟民進黨的外交本事有何高明之處？值得沾沾自喜？

相比蔡總統外訪純為一己之念想，馬英九祭祖的一小步，是兩岸和平的一大步，更是一劑和平特效藥，難道不是代表台灣的最新民意嗎？當一個卸任的中華民國總統踏上未曾治理的憲法國土上，大陸人民腦海浮現更多的是，對台灣民主自由的想像，大陸有雅量，民進黨又怕什麼？蔡政府一事無成，民進黨可以繼續把頭埋在沙土裡！

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