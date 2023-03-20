美國政府的主令下，台灣採購美製火山布雷系統引起全台軒然大波，無黨籍立委高金素梅不久前提案，要求政府禁止採購該系統，但卻遭到執政黨掌控多數的立法院否決。2022年10月，《紐約時報》報導，美國前任及現任官員指出，研究過中共解放軍近來進行環台海、空軍演習後，美國正加緊努力在台灣建立龐大武器庫存，使台灣成為「刺蝟之島」，碰到大陸封鎖台海實現民族統一的宿命時，也能撐到美國等國決定介入，但前提是其他國家願意派兵。

在野立委提出禁止火山車載布雷系統軍購案的臨時提案，目的是希望表達民意期待和平，但執政者卻是直接封殺台灣人民希望兩岸和平的願望。其中政府在做相關決策之時，完全只聽命於美國，對台灣地狹人稠的現況毫不考慮，幾乎是準備玉石俱焚，實現拜登毀滅台灣的政策，台灣的政客們忍心看到台灣陷入戰爭的地獄？布雷容易，掃雷困難，中南半島戰爭時，雙方在越南、柬埔寨所布設400萬顆地雷，雖已過40年，至今尚未完全清除，時有居民誤觸地雷，身亡或傷殘，這種禍延子孫的作為，執政黨應三思。

美國媒體就曾經以「美國旨在把台灣化為巨大軍火庫」為題指出，美方官員正在考量軍售台灣的武器數量及種類。而且華府還低調向台灣官員及國內軍武承包商表示，以後別下訂單訂購大型軍武系統，要改以更多較小型且機動性更強的武器代之，例如肩射型標槍飛彈、NLAW反戰車制導飛彈和刺針防空飛彈。美國擔心引火上身，意圖把台海戰爭界定在台灣島上，台灣成為兩岸戰爭的戰場，這是烏俄戰爭的翻版，美國明知台灣軍事力量無法與大陸相比，根本無法取勝，便指令台灣打巷戰，以消耗大陸的戰力，消弱大陸的國力，以免危害其世界霸權的地位，台灣寶島若是變成軍火庫，必然引起大陸的強烈反應，這是在替美國人向大陸開火，大陸絕對不會漠視，戰備武器抵台時就是台灣最危險時刻。

由於美國要運補軍火武器給台灣，不像給烏克蘭那麼容易，因為沒有鄰近國家提供陸路管道。台海戰爭一旦爆發，台灣被封鎖，美國無法把武器運入台灣，使戰爭繼續打下去，因此藉口要求台灣擁有足夠軍武來保衛自己，直到援軍來臨。又強調台灣需要較小型、機動武器，既能對中方戰機和軍艦造成致命打擊，同時可避免被摧毀，美國又包藏禍心要台灣打「不對稱戰爭」的巷戰，使台灣人民死傷嚴重，成為一片廢墟。且不要以為小型武器比較便宜，把台灣變成巨大軍火庫，也是會拖垮台灣的經濟。尤其採購火山布雷系統，那是將台灣變成地雷島、地獄島，台灣人也將一起陪葬。

有立委質問有關美國軍備彈藥庫放在台灣這件事的時候，執政者竟回應，這件事是依照美國的《國防授權法》來研議安排。離譜的是，執政者一直主張台灣是個主權獨立的國家，竟然要依據美國的《國防授權法》研議政策。美國在日本、韓國、菲律賓儲存軍備彈藥庫，還要雙方政府簽訂所謂的共同防禦條約，才能得到允許。台灣的執政者竟然連這種攸關主權的事都不做了，直接就依照美國法律研議起來了，這樣喪權辱國，完全聽美國人的使喚辦事。

當前台灣的經濟發展，絕對不是倚賴美國而起，失去大陸的市場，台灣經濟根本無法生存發展，台灣沒有必要對美國言聽計從，難道只是那些政客們為了向人民騙取權位，就向美國靠攏、甘為美國人的看門狗嗎？台灣產業的發展，包含半導體都是民間自己努力和政策的支持，不是美國的功勞，如果如外媒所說美國旨在把台灣化為巨大的軍火庫，台灣經濟才是危險，台灣更要拒絕，台灣不應該變成另一個烏克蘭，為美國犧牲。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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