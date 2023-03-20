民進黨執政的台南市，把台南市中西區的中正路改名為湯德章大道，引發部分民眾不滿，質疑勞民傷財、花錢、意識形態。

對此，曾一再公開力挺蔡英文的律師林智群在臉書發文替政府護航，反嗆那可不可以先把中正紀念堂、慈湖的衛兵撤掉？那個每年也要花幾千萬，就沒看到如今抗議的人質疑勞民傷財。

林智群還質疑，不僅中正路本身也是種意識形態，孫中山搞的辛亥革命在1911年，跟台灣有什麼關係？為什麼台灣要搞一堆中山路紀念孫中山？

這樣說好了，第一點，先不談意識形態，講白了，出了台灣後，全世界有幾個人認得湯德章？台南更名出來一條湯德章大道後，會有幾個人從境外特別來台南觀光看這條大道？反觀中正紀念堂和慈湖，過往每年替台灣賺了全世界多少觀光客的錢？林律師的數學可能不太好，才會覺得兩者可以相提並論。

再來，因為孫中山推動的辛亥革命發生時台灣還是日本殖民地，所以如今的台灣就沒必要紀念孫中山？1776年7月4日原本還是英國殖民地的今日美國東部地區發布了獨立宣言，隨後在華盛頓帶領之下與英國展開激戰，最終打贏戰爭，於獲得獨立，但今日美國50個州當中，超過一半當時都不是美國領土（而是到19世紀才加入），林智群律師可以去美國西部，好好教訓這些美國人，告訴他們不應該慶祝美國獨立日也不該紀念華盛頓，看看人家會有什麼反應。

如今的台灣，就是中華民國的領土，正如1848年才被美國併吞的加州，如今照樣大力慶祝1776年的美國獨立日和紀念華盛頓一樣，台灣當然也有理由紀念辛亥革命和孫中山。不服氣？那就要求蔡英文馬上宣布台獨，與中華民國切斷關係。

一邊力挺不宣布台獨停留在中華民國體制下的蔡英文，一邊大力痛罵台灣不該紀念與中華民國有關的一切，林律師的思維，實在讓人難以理解，有人可以懂嗎？（作者為新黨輿情中心主任）

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