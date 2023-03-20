這是一件好事。馬英九要在3月27日到大陸祭祖。這一趟，總共要去南京、武漢、長沙、重慶、上海5個城市。並且會帶著台灣年輕人跟大陸學生交流。希望兩岸年輕人之間，不要敵意相向或是劍拔弩張。他認為有交流，有對話，很多敵意就會減緩。

這5個城市，從長江頭，一路到長江尾。5個城市都非常有歷史、文化與現代意義。每個城市都有說不完的故事與歷史。都充滿了兩岸的連結。更可以親身體會大陸真實的面貌，跟他想像中，有多大的差距。

這是馬英九第一次到大陸。過去他參與、主導兩岸政策，卻從未到過大陸。這第一次到大陸，沿著長江，一路從重慶、長沙、武漢、南京到上海。相信他對「中國」這兩個字，對民族的復興，會有更深刻的感悟。

如果整個行程，可以一路搭高鐵。而且除了參訪景點與大學，還能搭各個城市的地鐵，實際在各個城市行走，他可能會更震驚於，大陸跟他想像中的差距。

歷史無法重來。卸任了，他已經沒有政治權力。他希望兩岸年輕人不要有敵意。但眼看著台灣年輕人，一年年讀著台獨教科書長大，早已不再有中國人的國家認同。不再有「同屬一國」的認同，要如何能有真正的和平與善意呢？

蔡英文要在4月藉著過境美國，還要在加州跟紐約演講。此刻馬英九返鄉祭祖。也許，是一種平衡。一種降低兩岸緊張的作為。台灣人要看清楚大局的演變。兩岸，是我們的兩岸，是中國人的兩岸。中國，必定會統一。在這樣的大局下，什麼事，才是有利於國家、民族與自己？答案很清晰。

另外，提醒一下。行程表裡南京部分有一個重大錯誤。應該是「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，而不是「大屠殺紀念館」。不是挑剔，而是文字意涵差距太大了。請立刻更正。

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