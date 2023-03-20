19日，前總統馬英九辦公室宣布，將在四月赴陸，成為74年來第一位造訪大陸的前總統。在民進黨成功賣芒果乾多年，總統大選二次勝選後，馬英九造訪大陸，走不同於民進黨的路線，自是大大引起輿論注意。

綠營對馬英九深惡痛絕，自是不在話下。在2024總統大選前景難料的狀況下，照理講，綠營一定會以這趟訪問為由頭，對國民黨進行鋪天蓋地的攻擊。但有趣的是，民進黨除了由賴清德的黨機器外，總統府與立院黨團的態度卻都「溫和保守」，完全失去了「辣臺妹」風範，背後原因讓人玩味。

總統府發言人20日表示，「尊重馬英九祭祖規劃」、「期盼作為前國家元首，此行能向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感作為，以及臺灣民主自由價值與兩岸交流對等尊嚴立場。」什麼？蔡英文「期盼馬英九如何如何」？

蔡英文鬥爭馬英九多年，對馬英九的個性與價值早有成見，私下各種難聽話都說過了，何來什麼好「期盼」，好「尊重」的？用出「期盼」一詞，顯然就是總統府不欲立刻站到反對兩岸交流的對立面，說更直白一點，就是「辣臺妹不敢/不想辣了」。而民進黨立院黨團的論述與總統府也大同小異，都不辣了，罵法都不痛不癢。

讀者如果還無法意識到蔡英文表現確實有放軟，那與賴清德領導的民進黨作一下對比，就可看出差異。較之蔡英文，賴清德領導的民進黨就「很民進黨了」，賴任用的新聞部主任直接開罵馬英九「以什麼身分赴中」、「欠缺尊重民意與國家最大利益」、「看不清中國的本質」、「行程配合中國統戰」、「臺灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子」……。

賴清德領導的民進黨對馬英九毫無期盼，而是直接定性馬英九為壞人，這不才是「正常的民進黨」該有的態度嗎？總統府與民進黨立院黨團不痛不癢的反應，真是讓人不習慣。

點出了差異，那麼我們來探討原因。一定會有人說這是總統府扮白臉民進黨扮黑臉，總統府要維持高度……云云，但2019年蔡英文競選連任期間，蔡英文與總統府何時想維持什麼高度？如果要維持高度，還需自封辣臺妹嗎？

背後可能的原因之一，或許是蔡英文掌握的國安情報，與美國高層直接的互動，遠比賴清德多。自去年裴洛西訪臺後，民進黨反中姿態越來越軟，很難想像這背後沒有美國意欲緩和緊張局勢，對民進黨施壓的因素在。相比蔡英文，賴清德這一無情報，二又背負臺獨意識形態的「務實臺獨工作者」，當然對馬英九訪陸只會做出如同膝反射般的反應了。

賴清德搞不清狀況，搞不懂兩岸關係嚴峻的程度，這不奇怪，他一直是不是細緻、有深度的人，而且自信到了自以為是的地步。然而蔡英文無論如何，對於大局還是相對了解多的。筆者對蔡英文許多施政有意見，但總統府這回給出相對溫和一點點的聲明，終究不是壞事。筆者還是寄希望於蔡英文，既然馬英九已經極力降低此行的政治性，那蔡英文總統請真正「行政中立」一次，不要又私底下搞什麼網軍鬥臭，破壞兩岸破冰的契機，最終對全民總體的利益造成傷害。（作者為網路媒體工作者）

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