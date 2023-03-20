319才剛過，每年到了這天，總有人會想起19年前那樁比電影還電影，至今仍撲朔迷離的槍擊事件。趁著總統選舉熱，「受害人」之一的前副總統呂秀蓮又點名當時以刑事局長出任319槍擊專案小組召集人的新北市長侯友宜，喊話若他想參選2024總統大選，必須要說明清楚真相。侯友宜依舊是四兩撥千金，強調沒有問題，歡迎外界用「專業科學」的方式來檢驗。

「別說你會懷疑，連我太太都不相信我偵辦319槍擊案的結果，問我這案子是真的嗎…？」6年前一個夏日午後，已轉換跑道成為新北副市長的侯友宜，在行進中的座車裡苦笑地對我的問題如此回應；隨即正色道「可是，警方偵辦此案所投入的心力，是我從警數十年來所僅見，真假一點不容混淆，全案的鑑識一點瑕疵都沒有，我只能根據證據事實講話！」

如此軟硬情理、攻守兼具，連老婆也懷疑都講出來了，他也不改其堅定坦然，我還能再說什麼呢？時隔6年，他如今還要選總統，不只他老婆不信，恐怕連他自己當初都想不到！

借用現在大放異彩《媽的多重宇宙》電影的概念，侯友宜也正經歷不同時空、不同角色的變化；之前幾十年的公務生涯，曾是舉國知名的鐵血戰警、明星警長，然後因緣際會投身政海，成為出色幹練的民選地方首長。現在，多重宇宙再度轉換，又讓他要扮演起國民黨重返執政的救世主。當年豪氣干雲，現在看似謹小慎微的他能扛得起來嗎？

侯友宜堪稱警界史無前例、另類「華麗變身」的典範。20年前，我曾在《時報週刊》做過「誰是最佳警察形象代言人」的趣味民調，結果侯就是第1名，而第2、3名是成龍、李修賢，當年他真的已經跨越現實與虛幻，比任何地表最強的戰警還猛！

他在警界成就的巔峰，是1997年時擔任台北市刑警大隊長偵辦白曉燕命案時的表現。當年白案震撼全台，3名作案嫌犯流竄各地、人人自危；侯友宜率員先後槍戰圍捕林春生、高天民，並在南非武官挾持事件中，被陳進興點名入內斡旋談判，陳要求現場直播並接受專訪，全台民眾徹夜觀看，最後讓陳棄械投降。最令人難忘的一幕是，戴著鋼盔的侯抱著一名襁褓中的嬰兒，在電視直播下步出官邸，在觀眾的淚眼中一舉成為真正的國民英雄。

我碰過一些大小警官，但從沒看過像他對辦刑案、抓罪犯如此執著、熱血的人，談起來雙眼發亮，手舞足蹈，且現場感十足；從參與一清專案逮捕陳啟禮、偵訊劉煥榮、偵破吳東亮綁架案，逮捕主嫌胡關寶等人及偵訊鬥智、圍捕槍擊要犯陳新發、穿山甲詹龍欄、偵破王氏兄弟汐止殺警奪槍案、獵龍專案槍戰，逮捕張錫銘、破獲林明樺犯罪集團等，一說起來，時而對同仁犧牲眼眶泛紅，時而對現場衝撞活靈活現，酣暢淋漓。

這些都是侯一投身政壇就全國知名的基礎與資產，卻可能是如今他已被逐漸淡忘的過往。在最新的宇宙中，他是否能重啟情懷與熱力，勇敢承擔責任與期待，展現更高的領導與理念，且拭目以待。