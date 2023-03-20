民進黨籍前副總統呂秀蓮召開民間國是會議，邀請藍綠白各方人士，為台海和平凝聚台灣新共識，同一天國民黨籍前總統馬英九登陸行程曝光，月底將帶領百餘名年輕學生赴陸，除返鄉祭祖外，將前往上海、重慶等城市參訪，並與在地學生交流，但他不到北京，也未安排馬習二會，畢竟他是首位踏上大陸的中華民國卸任總統，仍然引發關注。呂秀蓮與馬英九不約而同傳遞一個清晰的意涵，「和平派」開始跨越政治光譜，試圖讓兩岸春暖帶來花開。

急獨急統形影不離

國民黨去年九合一選舉勝選，副主席夏立言率團訪問大陸，兩岸關係氛圍改變。大陸疫情解封後，也開始積極邀訪台灣各界人士，力推兩岸民間交流。習近平第3任期兩岸關係定調「和平交流」、「促通促融」，至於「統一民主協商」、「一國兩制台灣方案」等政治符號雖掛在嘴邊，但只是既有立場的表達。同樣的，蔡政府與民進黨中央也將「統獨」與「兩岸」適度區隔，統獨層面堅持既定主張，兩岸關係層面則選擇性開放民間交流。

可以看出，兩岸執政者不約而同採取相似策略：區分兩岸關係的政治層面與事務層面，盡可能透過事務層面的交流互動，舒緩政治層面的緊張對峙。因此，無論是大陸一改往日對兩岸溝通機制「已讀不回」的態度，向我方致函希望恢復兩岸直航，還是蔡總統婉拒美國眾議長麥卡錫來台，改以符合慣例的過境形式會晤麥卡錫，都折射出兩岸目前存在一定程度默契與迴旋空間。

然而，這樣的迴旋空間仍然相當脆弱，這是因為「急獨」與「急統」兩股力量依舊蠢蠢欲動，企圖將得來不易的空間擠壓殆盡，造成兩岸對撞的後果。先看急獨派，此處並非指門檻極高的法理台獨派，而是指兩類人：一是希望台灣與美國打破所有「一中政策」框限，實現實質台獨，另一類則極力挑釁、刺激大陸動武，以復刻烏克蘭拖垮俄國的腳本，透過戰爭贏得台灣主權完全的獨立。

再看統派，大陸民間從不缺武統、急統的呼聲。近日剛閉幕的中國政協會議，傳出新科政協委員、網紅民族主義作家周小平的提案，提及「對台特別行動」、「任何人逮捕或擊斃台獨黑名單成員能獲得統一勛章」等刺眼表述，格外不同尋常。周小平提出上述建議，官方不至於接納，主要是宣洩內部急統的情緒，但這是首次以「全國政協委員建議」的名義公之於眾，讓人感受到大陸急統民意壓力之巨。

大陸不妨融而後統

最複雜的問題在於，有別於過去幾十年間，台灣急獨、大陸急統只是各自內部路線辯論的非主流力量，近些年國際因素對台海情勢影響日切，兩派從美中激烈鬥爭的現實中，獲得了巨大號召力與邏輯支持。尤其是大陸急統派認為，即便北京有意和平統一，但完全控制不了美台的政治動作，不如「拋棄幻想」做好隨時攻台準備。而上述論斷，恰恰為美國戰略圈預判大陸對台動武提供最「完美」的證據，反過來又刺激了急獨派推動全民皆兵、以「抓協力者」之名整肅異己。如此一來，大陸急統、台灣急獨變得形影不離，極具諷刺意味。

北京要適時宣洩內部急統壓力，民進黨也得照顧好急獨派情緒，而美國只要靠一句話或一個動作，就可以讓急獨和急統興奮異常，這就成為兩岸關係「春暖花開」的最大障礙，也成為兩岸釀成兵戎相見的最大隱患。在這種狀況下，大陸首先應該重整對台政策思考，跳出既有思維架構：既然大陸常說「急獨帶來急統」，那按照辯證法反過來看急統何嘗不會導致急獨？

馬英九任內的兩岸和平發展時期，大陸對兩岸關係秉持「先易後難」、「先經後政」的思維，事實證明是成功有效的，但大陸對統獨一直陷在「和戰」二分法困境之中，至今未能理清邏輯。大陸不妨以「融而後統、緩統化獨」八個字，處理當下的兩岸困局，爭取台灣社會認同，或許兩岸和平共識會超越黨派光譜與歷史分歧，成為兩岸心靈契合之路的最重要一步。

兩岸真和平才是台灣真民主，和平「無色」且無價，不需要分紅藍綠白。大陸要提出感動人心的和平統一主張，台灣所有「兩岸和平派」也要努力構建論述、說服選民。