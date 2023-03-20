前總統馬英九預定本月底至大陸湖南祭祖，綠媒及側翼群起攻之，甚至暗諷他賣台、此行成了大陸國家主席習近平的「登基賀禮」。馬英九執政8年，兩岸交流頻繁都賣不了台，卸任逾6年已是一介7旬老翁，即使想賣台也沒本事，祭個祖有那麼嚴重嗎？

馬英九祭祖行程巧合地與蔡總統過境訪美撞期，馬英九基金會雖說明今年農曆年間就規畫，仍引發外界聯想，尤其綠媒及綠營民代有如「撿到槍」，逮住機會抹紅，狠酸老馬訪陸刻意與小英訪美互別苗頭，此行已成了中共統戰棋子。

馬英九今年已72歲了，是唯一沒去過大陸的中華民國總統。如今上了年紀思鄉尋根，係中華民族慎終追遠的傳統，何況行程為避免被政治化，不但沒有「馬習二會」，也捨去北京行程，只定位祭祖與兩岸青年交流，值此兩岸關係冰凍之際，各界應樂觀其成。

沒想到馬英九依法申請，總統府除了表達尊重，不忘語帶揶揄，盼他能展現符合國家利益與國民情感的作為；民進黨團要求保住中華民國前總統尊嚴，綠媒更齊轟老馬為政治利益消費祖先，甚至會禍延國民黨總統候選人。

其實綠營政治人物返鄉祭祖者比比皆是。曾任行政院長的駐日代表謝長廷，11年前至廈門東山島的謝氏宗祠祭祖，即使當時民進黨內對他訪陸祭祖有雜音，但他受到謝氏宗親熱情歡迎，一度激情落淚。

馬英九執政期間的「馬習會」是兩岸和平里程碑；蔡英文執政近7年，兩岸卻是兵凶戰危。馬英九返鄉祭祖行程雖已淡化政治色彩，畢竟是中華民國首位卸任總統「登陸」者，如能成為破冰之旅，再啟兩岸和平契機，老馬即使被戴紅帽，或許也甘之如飴！