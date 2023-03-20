前總統馬英九訪問中國大陸行程發布，此行以青年交流、祭祖為主軸，雖然表面政治意涵不高，但本身對兩岸關係就具有重要意義。如果觀察和研究紅藍綠三方對馬英九登陸的第一時間回應，則能探究其中奧妙。

馬英九登陸事前保密到家，直到動身前1周才對外公開，說明各方都不希望「見光死」破局。從表定行程來看，馬英九參訪大陸多個城市，甚至連搭乘飛機、高鐵都做出穿插安排，可見馬辦應與陸方規畫已久。

不少人認為，對岸用馬英九登陸刻意與蔡總統出訪「打對台」。大膽推斷，今年2月初國民黨副主席夏立言登陸，會見同為2015年「馬習會」的陸方參會者王滬寧，應是加速拍板馬英九在清明以祭祖名義登陸的關鍵時間點，時間早於傳出蔡總統擬過境美國，會晤美國眾議院議長麥卡錫的3月上旬。

換言之，馬英九登陸可能從2月初夏立言訪陸返台後，就已經緊鑼密鼓展開，國民黨中央應該知情且參與決策。就在上周二，國民黨主席朱立倫拜會了馬英九，或許雙方在此次會晤中已對行程做了最後確認。

朱立倫上周拜會馬英九時曾提及「親美、友日、和陸」，而如今馬英九登陸行程公布後，國民黨中央再次提及這6個字，說明國民黨應該充分評估此行對2024選情的影響，而4月登陸也確實離選舉尚有一段時間。因此，有些人認為馬英九登陸讓民進黨「撿到槍」、給國民黨「敗票」，實屬過慮了。

綠營的反應也耐人尋味，目前為止並未操作「馬維拉」話題。總統府發言人以「尊重」回應之餘，還表示「提供必要協助」，對比國台辦的新聞稿，居然也出現了「提供必要協助」6字，背後不禁令人好奇：夏立言2月訪陸後，是否也將北京有意邀請馬英九的訊息同時也知會蔡政府高層，而蔡政府經過評估後也定調務實處理？

如果民進黨不樂見馬英九登陸，早就應該像星雲大師圓寂後，對待大陸國台辦弔唁團那樣，透過媒體爆料放話讓事件破局。但意外的是，民進黨並沒有這樣做。再觀察綠委在第一時間的回應，雖有警告馬英九不應被矮化、需顧及尊嚴，但和2005年連戰登陸前排山倒海的反抗相比，完全不可同日而語。

綠營對馬英九登陸的放行態度，可能出於兩點考量：一來是等待馬英九此行可能「自失國格」後再來操作也不遲。二來是兩岸關係的確緊張，若高分貝照三餐打馬，很可能取得反效果。

對北京而言，在蔡總統過境美國會晤麥卡錫之際，邀訪馬英九訪陸，或許是時間上的巧合，但釋出的政治訊號足夠強烈：大陸仍然避免兩岸兵戎相見，願繼續促進和平交流。如果在兩岸議題上，創造紅藍綠三方同時得利的結局，形同於把和平主動權握在兩岸自己手上，豈不是最佳選擇嗎？

（作者為智庫研究員）