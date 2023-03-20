曾經的京華城廣場上矗立一座金屬浮雕，上面鐫刻著與我相知相惜的前輩柏楊兄撰寫的文章〈雙龍巨珠〉，內容提到：「這顆巨珠不只是台北市的地標，更是威京小沈的生命座標。標誌著每次顛仆，都能誠實面對的人格特質。」雖然哲人已遠，但柏楊前輩一直是我多年來的私淑對象。

柏楊兄與我雖然在專業上殊途，回首來時路，皆在人生航道上特立獨行，不願隨波逐流，因此彼此初相識時，皆感到份外熟悉親切。少年時代我為朋友兩肋插刀，三年牢獄之災，幾乎葬送一生，幸而父母從未放棄過我，使失學的我在困頓環境下屢仆屢起。柏楊兄歷經滄桑，就讀初中時，因反抗校長被開除；曾用假證件考上甘肅學院法律系，一年後被查到除籍，此後學涯屢屢因假證件而中斷，後又經歷國難當頭而背井離鄉。文筆犀利的他，終因一腔正義而身陷囹圄，但接連不斷的苦難沒有打倒他，始終抱持赤子之心處於五濁惡世，以一枝真摯的筆在逆境中著書立說，用無比真誠的勇氣喚醒民眾。

弔詭的是，我僥倖在基隆水產學校畢業，有張如假包換的文憑，而這位涉獵廣博、筆耕不輟的老大哥，一生竟然一張文憑都沒有，包括小學。今日柏楊兄以「郭衣洞」為筆名的畢業論文手稿《政治鬥爭研究》終於面世，在禁錮的年代，勇於為百姓發言，字字句句彰顯柏楊兄「不為帝王唱讚歌，只為蒼生說人話」此一終生奉行的人文史觀，內心充滿無限感慨與感動。

柏楊兄卷帙浩繁的《柏楊版資治通鑑》以史為鑑，從中汲取經驗，從平民角度審視中國歷史上最黑暗的時刻，引起強烈迴響；在兩岸對峙年代，我甘冒傾家蕩產及「為匪宣傳」鋃鐺入獄風險，以「老兵返鄉探親」名義，獨家贊助凌峰拍攝《八千里路雲和月》，用鏡頭突圍、衝撞兩岸關係的歷史閘門，畢竟在睽隔四十載之後，台灣的中國人第一次能用全新觀點來觀照那塊既熟悉又陌生的土地。

節目推出之後，各方反應熱烈，柏楊兄撰文稱道：「《八千里路雲和月》，多麼悲壯的名字，那個時代，走遍大江南北，無論政治上或文化上，都是奇蹟。」欣喜之餘，我也向製作人建議：「如果這個節目能賺錢，不妨再拍一套資治通鑑」，在我倆眼中，《資治通鑑》這套集結中國人智慧寫就的鉅著，正是一面可以映照古今蒼生的明鏡。

雖處囊中，終於脫穎！柏楊兄與我，始終沒有忘卻自己所身處的歷史方位，勇於帶著歷史教訓面對未來，曾經失學入監，卻也繫獄突圍，永不向逆境妥協。謹以此文聊表對一代大師的無限敬意與追悼之情，緬懷義無反顧的柏楊精神，為後人樹立了尊嚴的榜樣！（作者為沈春池文教基金會董事長）

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