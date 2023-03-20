酸言酸語大可不必！民進黨說再多「和平保台」話語，不如化為具體行動。既然兩岸和平交流是台灣主流民意，就應該正向期待如何迎來兩岸春暖花開。面對馬英九即將清明登陸祭祖慎終追遠，並首次破冰率青年學子與大陸學生進行人文交流。

兩岸氛圍改變與否全在民進黨一念之間，期盼少一點泛政治意識形態對立，多一點兩岸年輕人交流對話，這才是對兩岸關係改善有正向幫助。長遠來看，和平交流能減少彼此誤解，不交流絕不可能有「和平保台」的可能。

極端政治意識形態作祟，造成台灣社會競爭力不斷衰退，讓台灣青年世代失去競爭力。此次與大陸一流大學的青年交流對話，可以讓兩岸年輕人先看到問題，再提出議題，然後尋求共識，一起處理解決，這才是有效化解爭議的根本之道。

提醒喜歡製造政治問題的政客，不要成為競爭力衰退的加害世代。更不要刻意忽視低估今日大陸大學教育改革增速發展力道，阻礙兩岸青年交流切磋，則會讓台灣年輕人成為選舉下的犧牲者。台灣年輕人不希望與對岸交惡，執政黨讓兩岸瀕臨戰爭邊緣，難道以為年輕人甘願為執政黨的錯誤背鍋嗎？

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