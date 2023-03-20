未來幾天全球眼光將聚焦在兩個地方，一是莫斯科，一是華府。前者是看中國國家主席習近平訪問俄羅斯會晤總統普丁，在烏克蘭的和平議題上會談出什麼；後者則看美國如何處理可能蔓延的銀行倒閉危機。

雖然這兩個議題領域不同，但合起來看卻意味深長。這諭示了中國正在崛起，美國卻衰退的實力消長。對處於這兩大權力交集，被外媒稱為「地球上最危險地方」的台灣，不能不更加關注。

先談後者。美國矽谷銀行因為買了太多美債，當聯準會暴力升息造成債券價格下跌後出現擠兌潮，被迫倒閉，之後再陸續傳出其他兩家銀行也崩潰。拜登總統雖出面安撫民眾，聯準會也釋出破紀錄的流動性，但能否穩住局勢，大家都在看。

習近平訪問莫斯科也深受矚目，大家看的不是中俄關係如何發展，而是中國在中東推動「對話與和平」取得成功，讓水火不容的沙烏地阿拉伯與伊朗復交後，是否在東歐也能再下一城，讓俄羅斯與烏克蘭願意坐下對話。如果也能成功，就證明中國的國際影響力超越了美國，美中競爭天平開始向中國傾斜了。

對此美國當然不樂見。白宮國安會發言人柯比即表示，這潛在的停火提議是對俄羅斯有利的單方面建議，強調「現在停火實際上等於再次認可了俄羅斯的勝利」。但這只關心勝負，卻不在乎戰火下軍民對和平的渴望，顯得冷血與無情。

烏克蘭形勢非常複雜，關聯到美歐各國利益，再加上中美競爭因素，將更為難解。烏克蘭總統澤倫斯基雖然在中國公布解決烏克蘭危機的12點立場時表示願意與習近平會面，但要排除各方勢力影響，以烏克蘭人的真正利益做決策，恐怕不容易。

就如同習近平訪俄前夕在俄國媒體發表的文章所指出：「複雜問題沒有簡單的解決辦法」。期望習近平一次到訪就解決俄烏戰事過於苛求，但能鋪墊和平氛圍，在善意推動下或有機會發酵。

站在台灣立場，也樂見習近平推動「對話與和平」。近年來台灣視中國為「敵人」、批判「和平論」、堅持「備戰才能避戰」的論述是危險的。因為大陸人口是台灣的65倍、經濟規模24倍、軍力12倍，「螳臂當車」在歷史上沒有成功先例。戰略並不是「不抗中難道要投降？」的單選題，而是可以同時採取多種途徑的多重選擇題。

回到美國銀行危機的議題，造成危機的關鍵是美國國債的貶值。而誰能想到，原本被公認為最安全的資產，現在卻變成最危險？但這正符合戰略思維反向辯證的特性。台灣是地球上最危險的地方？或許是，但只要謹慎、理性操作，反而可能是最安全的。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）