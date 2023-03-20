前總統馬英九計畫3月27日至4月7日首訪大陸，這是兩岸分治74年以來，首位踏上大陸的中華民國卸任總統。從透露的行程來看，馬英九將前往南京、武漢、長沙、重慶及上海5城市，不含北京，大大降低了此行政治的氛圍，但按大陸習慣，和涉台高層如全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤會見勢所難免，一方面給今年兩岸「大交流」帶來一次高潮，另方面也是為兩岸和平再吹東風，訪問效應欲小不易。

馬英九基金會已將這次訪陸定調為「家事與青年」兩層次，前者主要藉中國人傳統的掃墓時節前往祭祖，另外就是再推一把兩岸青年交流。從行程安排可見，作為中華民國首次赴陸的卸任總統，南京中山陵是外界觀察的主要重點。

南京中山陵是中華民國國父孫中山的「衣冠塚」所在，也是兩岸最具「臍帶效應」的場域。2008年馬當選總統後，兩岸交流逐步踏入「深水區」，「正視中華民國存在的事實」也成為大陸須面對的問題。無疑，2014年2月時任陸委會主委王郁琦參訪中山陵，是一次兩岸最接近核心議題的有益嘗試。

王郁琦是在2月12日抵達中山陵向國父陵寢獻花致敬，當時王郁琦在祭文中以「民國」紀年提出「中華民國」國號，祭獻花圈以「大陸委員會主委」落款，將三民主義與「九二共識」並陳，直稱「國父倡議的三民主義、五權憲法，在台灣已具體實踐」，最後向陸喊話「正視兩岸現實」。這一嘗試在2015年11月7日新加坡舉行的「馬習會」達到高潮，馬英九在閉門會議向習近平提出「一個中國，各自表述」，某方面看也是實現台灣要求的「平等、尊嚴、對等」的兩岸對話。

馬英九此行訪陸的政治意涵尚難與2005年時任國民黨主席連戰訪陸相較。當年陳水扁第二任期形格勢禁，中共總書記胡錦濤高調會見連戰，雙方發表「五項願景」聲明，對兩岸帶來震撼，也反映了當年民意的鐘擺效應。雖然去年九合一選舉民進黨慘敗，但至今未見藍營具翻轉形勢的堅強韌性，加上馬性格保守，恐亦難帶起風雲效果。

不過作為卸任總統首訪，中共涉台高層的重視可以預期，預料政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤都將會見；對話也必圍繞兩岸和平及「大交流」，特別是以青年學子交流為主軸，或許大陸會利用時機再放利多也說不定。

馬訪陸之際，正值蔡英文訪中美洲並過境美國。令人聯想的畫面是，一方卸任總統訪陸，從「九二共識」談「中華民國」各表；另一方現任總統訪美，不談「中華民國」，卻大談「台灣」；前後任總統在中美「各自表述台灣」何等有趣！但這卻反映了台灣夾縫中求生存的現實困境。台灣能否擺脫此等困境，2024又將是台灣人民抉擇的時刻了。

（作者為資深媒體人）