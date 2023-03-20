兩岸之深，深幾許？1949年至今，兩岸關係在起起伏伏，跌跌宕宕間擺盪，這門兩岸功課要做得好，豈會容易。尤其蔡英文執政近7年來，兩岸關係嚴峻，顯見民進黨的兩岸功課全然不及格。侯友宜要在上述氛圍與形勢下，修好兩岸功課，的確是一個嚴肅而高難度的課業。

一、結構性的困境。這個結構困境在於，大陸強調「一個中國原則和『九二共識』」。而台灣方面認為中華民國分裂分治在台灣，憲法上的中華民國就是中國，這並非中共所稱的「法理台獨」，而是事實上的中華民國在台灣，這是法統與地域的事實結果。

這個結構性困境，就是侯友宜必須面對的兩岸第一個課題。守住法統上的中華民國，守護中華民國的底線。在兩岸「暫時性分裂分治架構下」進行交流合作互動，在民意支持下，再進行協商談判可行方案，這才是務實可操作地兩岸路徑。

侯友宜，必須在這個結構性的困境上有所堅持，也應有所彈性，按著民意與實際情況，務實、理性、深入了解這個困境，推出可以破除或不被困境綁架的新兩岸路徑，這原本就是國民黨的強項。

二、統獨爭議的困擾。上述結構性困境，迫使兩岸統獨爭議，逐漸在對抗中，由檯下轉向檯面，在台灣由民間推向政府，尤其是當前台獨支持度超越5成，並且還持續成長中。

侯友宜一定要正視台獨成長問題，因為這個問題是戰爭與和平的大問題，而這個問題的助長者是中共，因此，必須在兩岸結構性問題下，讓被民進黨挑弄的兩岸爭鬥，漸次趨於平和，而使兩岸發生戰爭的可能性降低，也就是國共如何提出一套暫時不戰的協議，使台灣民眾安於工作和生活，讓大陸民眾不催逼政府對台發動戰爭，這是可以降低台獨意識成長的統獨爭議之解。侯友宜和國民黨必須盡速提出解套舉措，有助大選之戰。

三、兩岸問題的美國因素。1949年迄今74年的兩岸問題，從來都沒有脫離美國的掣肘與介入，這個問題，現在鐘擺已經擺到中共上，也就是中共與美國的對抗，大於兩岸的對抗。換句話說，就是兩岸對抗的絆腳石，是美國在美中台大三角的民主黨、共產黨、民進黨小三角，加大對民進黨的助力，使兩岸爭鬥的角色，成為民共之鬥，而國民黨在小三角的對抗中已失去角色。此即，美國因素在大三角中拉上民進黨成為三角等邊對抗，使兩岸對抗成民共兩方對抗，國民黨失去兩岸三黨的角色。

上述是蔡英文執政近7年來，國民黨被美國排除在兩岸小三角對奕的態勢之上，這對國民黨在總統大選中的兩岸牌局優勢，使不上力，也就是，兩岸牌未必是國民黨的優勢。

綜言之，兩岸問題的美國因素，顯然傾向有利民進黨，不利於國民黨。侯友宜要如何在美國牌優於兩岸牌的牌局中，扭轉局勢和牌勢，顯然是當務之急。

南投補選之後的賴清德民調扶搖直上，相對侯友宜民調大幅下滑，在在證明久拖不動，猶豫不決，就是民調下滑與聲勢難振的敗因。侯友宜已沒有等待與拖延的空間與時間。侯友宜再不奮起，再不鬆自捆之繩，最難看的下場就是，連參選的機會都輸在自己手上，美國人會看不懂嗎？

總之，兩岸與美國牌，目前都不利於侯友宜的情勢下，侯友宜必須拿出力戰到底的決心與意志，告訴人民，你將參選2024大選，現在正在準備兩岸功課，很快就會提出一套做得到、有效益、有感受力的兩岸精實藥方。（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備發起人暨籌備執行長、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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