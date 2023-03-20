陸軍金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊上兵陳嘉壎，離營游到對岸事件已逾10天。福建金門地方檢察署17日以陳嘉壎涉嫌違反《陸海空軍刑法》等罪嫌發布通緝。不過，金防部、國防部及國安相關單位認為，該上兵脫逃事件與政治或情報因素無關。

大陸掌握事件的主動權

不論軍方意欲將此事定位為何，可以確定的是，除了透過金門籍立委陳玉珍間接取得陳嘉壎近況以及陸方處理態度，可以說，蔡政府幾乎沒有什麼管道可以進一步了解事態發展，以致於有人說陳姓上兵事件，我方根本就處於被動，難以有利於我方的方式進行協商、讓事件早日落幕。如此敏感的事件，球卻掌握在大陸手上，蔡政府對此無感嗎？

自民進黨蔡英文執政以來，在刻意操作的反中甚至仇中政策下，兩岸漸行漸遠，新冠疫情爆發後，更是呈現如冰凍般的關係。3年來，蔡政府關閉小三通、縮減大三通航點及航班，禁止大陸團客來台等，不但造成必須往來兩岸的台商、台幹和台生十分不便，也使得觀光旅遊蒙受極大的損失。

隨著疫情解封，企業界和旅遊業者不斷呼籲、要求蔡政府應趕快改變對大陸的政策，更多、更快的開放，以促進兩岸間的互動，這對台灣工商、旅遊行業都有益處。甚至陸方早在2月上旬就向蔡政府喊話，盡快恢復兩岸16個航點直航。

在外界壓力下，陸委會在去年12月重啟恢復小三通，但當時只開放了陸配及金馬人士，被譏為是做半套；日前蔡政府宣布，預計在清明節前恢復小三通客運中轉，換言之，就等於是全面開放了。其次，本月10日起蔡政府恢復了包括深圳、廣州在內的10個兩岸直航點，但對包括瀋陽、天津、溫州、大連、桂林、徐州等13個直航點，陸委會則暫時規畫以申請包機方式進行。

清明節是重要的傳統節日，不少遊子亟思回鄉掃墓，特別是受疫情和兩岸政策影響，過去3年可能有不少在大陸的台灣人無法返鄉，陸委會決定在清明節全面開放小三通，順應民眾需求，是件好事。 然而，在開放大三通的航點上，蔡政府就顯得有些為德不卒。陸委會以「還沒有恢復定期航班的條件」為由，暫時不恢復13個航點直航。所謂沒有條件，應該是指載客量不足，但之所以會有這個問題，跟蔡政府的政策有關，因為政府迄今還沒有開放大陸團客入境，少了團客，班機的載客量自然會受影響。這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，拿來作為不恢復直航的理由，實在很牽強。

兩岸不可能長期不往來

陸委會說是陸方沒有開放陸客來台，不是我方。但這個說法有待商榷。大陸在2019年7月31日暫停來台自由行，但從未公開禁止團客。2020年2月台灣爆發新冠肺炎疫情，蔡政府宣布全面禁止大陸人士入境，目前這項禁令尚未解除。

從台灣的政策來說，目前陸客自由行和團客都還未解禁，但要不要開放，要看大陸的態度。陸委會強調，大陸已發布的2波開放旅遊名單沒有台灣，所以主張大陸應該先解除陸客來台旅遊的禁令；而就大陸的立場來說，陸客來台自由行的確還沒有開放，但因為之前並未明文禁止團客來台，因此就沒有重新開放的問題。

至於大陸疫後開放名單沒有包括台灣，這牽涉到兩岸政治議題。在大陸文旅部以「國家」為對象的前後2波、60國開放名單裡找不到台灣，就大陸的立場而言，這本是理所當然的事，陸委會怎麼會不清楚呢？就別再裝傻、故意混淆視聽了。

兩岸對到底誰該先宣布開放遊客入境一事，各有立場、僵持不下，最簡單的辦法是，既然大陸說他們沒有禁止，那陸委會就宣布放行大陸團客，看看屆時大陸到底有沒有團客來吧！或許還可以進一步促使陸方開放來台自由行呢！

從二膽上兵陳嘉壎事件到陸客旅遊，蔡政府應該體會到兩岸間不能也不可能長期不往來，從開放航點到開放旅遊，兩岸間有更多往來互動，才能促進相互了解、解決問題、甚而創造雙贏。順應民意，早日開放吧！