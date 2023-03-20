尚青論壇》民主只是表面 獨裁才是事實（張凱鈞）

近日美國舉辦第二屆全球民主峰會，本峰會之發起是因美國總統拜登想結合理念相同的民主國家，共同打擊貪腐和威權主義，促進人權發展而辦理，但從去年第一屆開辦時，即爆出多方爭議，許多參加的國家其實都有人權黑紀錄，但拜登政府卻視而不見也未予以譴責，雖然號稱是「全球民主峰會」，但實質上就是美國夥伴國的快樂聚會。

此外美國長期打著「民主」之大旗橫行於全球，同時壟斷「民主」之解釋權限，只要跟美國友好，你就是民主國家，反之若與美國交惡，就會被美國列為邪惡軸心國，美國就會發動各國圍剿，這就是標準的「同我即對，非我即錯」之霸凌思維，但民主不應是美國的專利，而是世界各國人民的權利，今日卻被美國當成武器來欺壓各國，這就是標準美式威權。

本次台灣再次受邀參與，其實是對蔡政府最大反諷，民主政治的真諦，就是尊重人民，讓民意來決定國家的未來，而不是讓少數執政者以真威權假民主之統治方式，來打壓反對派的聲音，忽視民意的心聲，而且台灣最珍貴的自由民主，尊重社會多元聲音與各種價值觀，這是台灣民主的真諦。

民進黨再度執政後，整體快速沉淪，蔡政府動用國家機器箝制言論自由，壓制不同政治立場之宣揚，粗暴地將中天新聞台強制關台，台灣一直自許為民主大國，更是號稱是亞洲民主燈塔，但民主國家本就應享有絕對新聞自由與言論自由，但時至今，政府卻開始高壓管制台灣新聞媒體，意圖將台灣形塑成為「一言堂」，這就是標準大開民主之倒車。

而蔡英文身兼民進黨黨主席，更是帶頭沒收了2022年民進黨縣市長的初選機制，全國綠營縣市長的提名權都變成是蔡英文說得算，敗壞了民進黨運行許久的黨內民主提名體制，更因蔡英文獨裁提名，才會讓論文抄襲專家林智堅參選，而論文抄襲風波也造成民進黨整體形象不佳，種下了民進黨去年縣市長選舉大敗之主因。

此外民進黨長期豢養網軍、操控親綠媒體發動輿論戰詆毀政敵，2018年民進黨內部即發起「筆陣小組」專案，聘任網軍寫手，大量撰寫政治評論文章，並透過台灣新頭殼網、奇摩網、放言網、三立新聞網等網路媒體大量發表社論文章，共計418篇，大肆抹黑造謠「藍營」及「泛藍陣營」，卻只叫好蔡總統。為了選票，不惜欺騙台灣民眾，公然踐踏台灣民主。

今日的蔡政府就是「民主只是表面，獨裁才是事實」之政府本質，為了鞏固自身的執政利益，無所不用其極利用各種獨裁手段對付人民，但當台灣假民主的真相逐漸被世人所揭開後，這無疑就是在狠狠打臉全球民主峰會之正當性，而蔡政府倒行逆施久了，最後必將自食惡果。（作者為民眾黨中央委員）

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