三，「我表哥在台積電」。

在幾年前新媒體產業崛起、各大廠爭相挖人才的黃金年代，字節跳動、網易、騰訊、百度等，確實給了許多台灣文科生「年薪百萬台幣」的夢想和機會。

短短幾年，經濟下行，B站上從「人均大廠」到「人均大廠失業員工」。也是在這短短幾年，大批台灣用戶進入B站等社交平台與大陸同胞同樂。

這幾年我發現輿論場有一個很可愛的現象，知乎上有人均5萬人民幣的神話，台灣網友也有「人均製造業、半導體、台積電」的情況——誰都有位在台積電工作的親戚或朋友。

比如，常常看到台灣網友告訴大陸網友，「我表哥在台積電，幾年前就月入十幾萬了」、「南部企業基本四萬台幣起跳」、「基層操作員沒有五萬，根本沒有人要做」。

會有一股強大的輿論，以台積電等強勢產業的薪資，來強調「台灣薪資又不差」。兩岸基層服務員、作業員薪資一對照，大陸網民也會驚歎台灣薪資之高。

在這當中，擁有不錯學歷、30多歲、月入3萬多台幣的文科小白領，自然在「比較薪資」的話語權上偏弱勢，他們不可能像技術人才，以3倍薪資被挖角到大陸；而多數大陸網友也很難理解，名校畢業的碩士生，薪資怎會比「基層人員」還低。

曾經知乎的「人均5萬」，投射出產業快速發展下年輕人對行業的吹捧與期許。至於「台積電神話」，我個人感覺是，除了真心引以為傲之外，亦有對過去十幾年媒體上鋪天蓋地「大陸經濟崛起，台灣經濟停滯」的反撲。

很多台灣朋友也想告訴大陸朋友——「台灣並不差」。

104人力銀行數據顯示的台灣前三高薪產業，前兩名算是現在輿論場的「強勢方」。

四，「西進大陸」不再是神話，大陸青年會不會「台灣化」？

最近我走在北京市區二三環，發現一部分餐飲業開出的薪資，已經開到6000元人民幣。而許多大學畢業生的工資，還不到這個數。

對結婚生子失去興趣、租房養貓就好、籠罩在「畢業即失業」的陰影下、不再相信「努力就能成功」、錢賺少一點也沒差拒絕996、宇宙的盡頭是「考公」、把「出國工作」「逃離（潤）」掛在嘴上……我這代台灣人，好早就開始經歷這些。

十年前，我的大陸同學有著「畢業兩年內要結婚」的宏偉目標，對於我一個人晃裡晃蕩的生活態度有著「台灣人果然觀念不同」的評價。

現在碰到的大陸小朋友則懷抱「兩年內先有隻貓」的微小夢想，聽到我單身養貓一個個兩眼放光、「姊姊好棒」。

跟一位在大陸長大的台灣妹子聊天，講起不少台灣的大學生畢業後去咖啡店工作，妹子表示「我覺得挺好的，我和同學也討論過餐飲業都缺人。只是畢業當正職，目前還是繞不過親人和所謂『社會眼光』這一關。但幾年後，大家可能也不以為意了。」

除非超一流大學，不然不同學歷之間、小白領和體力工作者之間，差距正逐步縮小。技職教育日益被重視。

我是經濟小白，只認為這是發展到一個階段的必然，無法有更多評論。但單就兩岸交流而言，現在在校的台灣學弟妹，比我十年前和大陸同學們，更能情緒共鳴、且想法觀念更近。

我來大陸這些年，好歹跟上了互聯網產業的崛起，縱使沒從中獲利，能親眼目睹一個產業瞬間蓬勃、改變人們的生活模式，仍然是難忘且興奮的。

身邊的台灣00後來大陸，已經是2020年左右。許多人仍在校園內徬徨，跟大陸同學一樣刷著「35歲就被裁員」的視頻。我問他們，為什麼要來大陸？

沒有人提到「因為經濟發展快」、「因為高薪」，而是「就是來試試看」、「就來看一看」。

《俗女養成記》經典台詞：「人家現在都賺人民幣喔」，反映出過去台灣媒體「西進大陸」的熱潮。

「大陸經濟發展快速，台灣人才快來大陸」這類傳統論述，在未來將不再有市場——當大陸媒體還在這麼宣傳時，在北京、上海、廈門的諸多台灣人已經被家鄉親友瘋狂吐槽，「你們在大陸的薪資普通啊！」

到大陸，已經成為類似「因為不錯的工作機會還是較多，南部人去台北發展看看」的概念。

「人傻錢多」這種字眼，正在漸漸消失。

幾年前那種浮躁的「因為來大陸就能賺錢」的氛圍，淡化了。

這是經濟放緩的必然，但在我看來，更平常、更正確的兩岸交往態度，在年輕一代之間被建立起來。（全文完）（郭雪筠/台北女孩看大陸）