在未進入海軍之前，就曾由一名學長處聽聞海軍的制服種類非常複雜，不但夏冬各有白色和黑色的軍常服，平常非重要慶典時要著長袖或短袖軍便服。等我大學畢業後進入海軍服役時，發現果不其然，不過這個論點並不適用於在海軍生涯的起始5個禮拜。

猶記得當年7月16日，我向高雄左營海軍新訓中心報到後，教育班長循序對每一名學兵發了一頂黑色軍便帽、兩套短袖藍色工作服、兩套白色內衣褲及黑襪、和黑色運動鞋、臉盆、漱口杯等。待各員著裝完畢，每名學兵被要求把當日清晨由家中隨身攜帶的上下行頭，打包郵寄回家中。我除了保留一本遠東出版社印行的袖珍口袋型英漢字典、一支筆、和數百元零錢以外，其餘「長物」悉數寄回。當時白色和黑色的軍常服、冬季軍服、黑色皮鞋、水兵袋尚未發放，所以每個人內務櫃內非常地清爽空曠！這時真是生動應對了英文中所描述的G.I.了（Government Issue，意指大兵）。

新兵訓練的生活緊張且緊湊，我們5點半起床後就開始整隊慢跑，然後進食早餐，再來一直忙到午餐時分。餐後一般倒可小憩片刻（不過國立海洋大學和海專的同梯次同學，則要到指揮部大樓的走廊間罰站，直到他們「志願」改服4年半預備軍官役為止。）下午還有其他的訓練課程。晚餐後，班長也常把握時間進行「踢正步」的指導和練習。時間在指縫間很快地流逝，真有「山中無甲子」的感慨。

不過，這段時間最讓人詬病的是我們戲稱「瀝不出油」的伙食。三餐之間，早餐是清淡無比的稀飯饅頭。中餐更是離譜的「雞脖子」搭配兩小勺青菜。晚餐則是以最下等的炸鯖魚取代「雞脖子」而已，而且菜色6周如一日不變（除了某日加菜外）。我中午列隊進入第三大隊（營級單位）能容納八百好漢的大餐廳入座時，用眼角餘光掃過周圍數排長條型餐桌，很訝異地發現每一套不銹鋼餐盤的正中央，都四平八穩地躺了一截雞脖子作為主菜。真不知是否整個大高雄地區的雞脖子都送達此處「勞軍」了。至於伙食費到底何處去也？我們只想把兩年兵役如期完成，平安退伍，至於其他雜事在打過所謂的「乖乖針」（據告知是霍亂之類的疫苗）以後就不便多想了！

這張照片是在唯一的新兵訓練中心營區開放懇親日時，雙親蒞臨幫我留影存念。我穿上了手邊一半的所有行頭，以最「豪華的」披掛示人，不過也難掩「衣帶漸寬終不悔」 的消瘦身軀。有好事者直言新兵訓練中心是最有效的減肥訓練營，看來此言不虛。