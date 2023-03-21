16日，南韓總統尹錫悅出訪日本當天，北韓向東海發射了洲際飛彈後，19日又發射了1枚飛彈。南韓認為北韓對美韓舉行為期11天陸海空大規模聯合軍演，係針對北韓而來引發不滿，因此，接二連三採取挑釁，南韓好像司空見慣。

韓美出動B-1B、F-35A、F-16戰鬥機同時起飛，警告北韓隨時可炸毀平壤。也許尹錫悅有了韓美日3國軍事聯盟就可扼阻金正恩的蠢蠢欲動。然而，卻完全沒想到南韓內部的「北韓勢力」，包括民主黨代表李在明等人對北韓的「友好」。

近日，南韓國情院聯合警方破獲間諜組織，滲透在工會和政黨等，甚至2名國會議員助理曾為大學學生會會長，學運出身在搞讚揚金正恩的研究會等活動。

尤其，舉行過2次「文金會」的前總統文在寅部屬多人進入國會，發揮一定力量與聲音牽制尹錫悅政府。特別是民主黨代表李在明的數件弊案如火如荼正在檢方和法院進行司法程序中，馬上就會輪到偵辦文在寅。李在明與文在寅成了「政治生命共同體」，同病相憐，2人不易切開。

有趣的是，民主黨辦公大樓內只懸掛金大中、盧武鉉及文在寅3位總統照片，強調是「進步派」，不承認「保守派」總統李承晚、朴正熙及李明博等人。這方面很像台灣的民進黨和國民黨。

還好，韓國人民忍耐5年就可以換黨換人，讓各黨和想做總統的人都知道「人民的力量」，這才合乎真正民主。尹錫悅政府上任近1年，與前文在寅政府「貨比貨」，選民發現「自己受到尊重和做主人的感覺」。

一本書《我是大韓民國的檢察官》（副題：是誰害死了盧武鉉）尚未問世，先由媒體介紹大概內容。作者李仁圭為前李明博政府時期擔任中央搜查部長（相當主任檢察官）指揮調查盧武鉉受賄案，證明盧武鉉承認受賄，並且指責當時擔任律師的文在寅未盡責，卻能踩過亡者身軀當上總統。

這本書一時演變成反對民主黨與執政國民之力黨間的政治口水戰。目前看來，對民主黨不利。因為，李仁圭係依據當時偵查證據說話，並且該等證據資料還保存在檔案室，若有人提告，可以從檔案室翻出對照，李仁圭歡迎任何人有疑問或不滿，則可以控告。

本案，因盧武鉉自行選擇自盡，法院自動依法結案了事。因此，至今各說各話，謠言滿天飛。15年後，「勇敢」的檢察官細說調查來龍去脈，把真相告訴大家，為歷史見證。

最近，對於319兩顆子彈一直耿耿於懷的前副總統呂秀蓮再次要求真相。台灣在這一方面不如南韓，該負責的人沒有肩膀，讓弊案永無見陽光之日。

台灣要改變和進步，不能任由「忠犬」檢察官們保護蔡英文。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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