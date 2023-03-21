馬英九以掃墓祭祖名義赴大陸訪問，並帶領學生進行交流活動。陸委會和綠營的反應，很詭異，也很滑稽。

陸委會希望馬英九謹守《兩岸人民關係條例》及相關法令規範，充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益。馬英九去祭祖掃墓，要他反映台灣民意給誰聽？馬氏的列祖列宗？馬英九無權無勢，此行不見中共黨政軍領導，要他直接和大陸同胞對話，捍衛國家主權、維護台灣最大利益？

民進黨說，馬英九此舉欠缺尊重民意與國家最大利益，深感遺憾，「台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子。」馬英九此行合憲合法，且經報備，若說欠缺尊重民意與國家最大利益，總統府、陸委會何不阻止？莫非故意設圈套，引馬入甕？中共非傻，卸任元首，無權無勢，哪裡有什麼被利用的價值？

台南市長黃偉哲說得更妙，他說，「馬英九此行很明顯是要與蔡英文總統訪美互別苗頭。尤其中共總書記習近平與俄羅斯總統普丁才見面，牽動地緣政治和區域局勢平穩，馬英九做這樣的動作，所有台灣人民都在看」。馬英九祭祖掃墓，蔡英文會見眾議院議長麥卡錫，如何互別苗頭？是指馬英九的先人和麥卡錫，陰陽兩界，互別苗頭？習普見面，馬初訪大陸，台灣人民看啥？看馬英九能否翻轉習普牽動的局勢？黃偉哲也太看重馬的影響力了！

行動互聯網時代，掌權者意欲勾結外國，出賣國家利益與民眾福祉，何須出國？一通熱線電話，一次秘密的視頻會議，不就搞定了？美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩前不久公開宣稱，中共若入侵台灣，美國應搶先摧毀台灣的先進半導體產業。今午，蔡英文居然要頒授「特種大綬景星勳章」給主張摧毀台灣護國神山的歐布萊恩？祭祖掃墓，和平交流，有罪，主張摧毀台灣護國神山，得勳章。綠營心態，寧予外人，不信家人，如何捍衛主權，維護國家利益？

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