韓國女子天團BLACKPINK來台演出引起旋風，包括大批國內藝人競相朝聖，讓人見識到韓流的世界級威力。只是讓人稱羨、佩服之餘，聽到文化內容策進院蔡嘉駿院長評估，台灣要打造出像BLACKPINK這樣等級的「頂流女團」，要花10年的時間從資本化、國際化兩路追趕。不由得讓人擔心，政府有足夠的決心來發展文化產業嗎？又以什麼內容來發展文化產業呢？

尤其最近，美國矽谷銀行倒閉事件令人回想起1997年亞洲金融風暴時，韓國因面臨短期外債600億美元而陷入金融危機，但隨即發憤圖強，並在接受國際貨幣基金（IMF）580億美元援助計劃後，全力打造寬頻網路的基礎建設，積極投入以內容為主的文化產業，而能在廢墟中迅速崛起，有今日的影音產業鏈實力！

藉由遍及四處的寬頻網路，韓國電腦遊戲產業異軍突起；透過引人入勝的內容，《楓之谷》、《天堂》等遊戲更是讓玩家沉迷，無法自拔。隨後韓劇、韓國電影逐漸興起，《藍色生死戀》、《大長今》等製作精良的電視劇看得大家如醉如癡，韓國一躍成為主宰文化產業的霸主，不僅韓劇行銷全球，《魷魚遊戲》、《寄生上流》更掀起世界性收視熱潮，大獎無數。

再加上BLACKPINK崛起前，BTS防彈少年團風靡全球，不僅獲得美國葛萊美獎提名，登上Billboard Hot 100和Billboard Global 200的榜首，還在聯合國大會的三屆會議上發表了演講，也在2017年與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作發起「LOVE MYSELF」反暴力運動。更以「下一代領袖」的身分登上《時代雜誌》的國際版封面並被稱為「流行音樂王子」。

韓流的衝擊是全面性的，從時尚到流行，從綜藝到戲劇，全球傾倒，進一步實現韓國演藝圈的國際化。連續幾年下來，為韓國帶來無可限量的產值與商機。

反觀台灣，我們的文化產業曾是華人文化圈典範，我們的歌星、電視劇、電影、流行音樂、偶像明星不僅流行於中國大陸，在東南亞各國甚至韓國也是普受歡迎。特別在台灣錢淹腳目的時代，我們的演藝人員出國表演，受歡迎的程度不亞於現在BLACKPINK；台灣流行音樂更曾站在亞洲華語市場的頂端，到台北小巨蛋開演唱會更是攀升頂流明星的必經之地。

可惜的是，相較於韓國透過文創領域創造出讓人嚮往的文化氛圍，並隨之刺激消費買氣，創造商機；我們的文創產業並沒有持續積極成長，如今不但產業規模有限，也沒有舉足輕重的世界性影響力，甚至包括兩岸三地在內，台灣文創的影響力也因此起彼落，正在式微中。這幾年但求歲月靜好、小確幸的執政官員真要急起直追，避免這場國家競爭力的賽局持續越拉越大。

其實，這些並非「資金」問題，此由文化部監督的文化內容策進院手握百億國發基金就可得知。但我們的文創產業到底要向世人展現什麼？向世界行銷什麼樣的美好生活範式？又要挖掘那種深層的文化底蘊好讓產業茁壯？來自世界的多元消費者能夠甘心買單？恐怕才是根本的問題。

（作者為立法委員、律師）

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