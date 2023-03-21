ChatGPT橫空出世，這個由Open AI所開發的聊天機器人，透過自然語言處理的人工智慧模型，讓使用者透過文字輸入提問，可自ChatGPT獲得答案；經網路推波助瀾與媒體大肆報導，2個月用戶數飆破1億人，夯爆全球，一舉威脅搜尋引擎龍頭Google的優勢地位。連國科會也說，要邀請民間業者參與共推台版ChatGPT以介接國際。

其實，人工智慧（AI）並不是全新的科技，優秀的軟體工程師在國內也比比皆是，祗要政府有心投入，並不那麼困難。但政府實在要捫心自問，為何與國際相差這麼遠？也該公開說明是否已經準備好，面對人工智慧的快速發展？

面對AI的迅速發展，及劇烈改變人類生活樣態的現實，我不得不認同國科會主委吳政忠的部分說詞，也就是現在不做、將來會更遲。祗是，相較於國外研發進度， IT人才濟濟的台灣，竟然遲到Chat GPT 4.0 都上線了才打算開始；也因此差了美國至少8年之久；如今才開始投入，還想佔有一席之地，又談何容易？

更別提我們的政府，擁有所有國家資源，預算更是連年破兆，再加上特別預算一而再、再而三的編列，只因政府始終政治掛帥，無心科技研發，而被民間企業遠遠拋在其後。

說到底，政府理應服務人民，更該像李國鼎先生一樣，掌握新趨勢並搶在最前頭規劃。可惜我們面對後知後覺的綠營官員們，難怪如今被拋在數位化浪潮之後！祗是不知道綠色官員們會不會感到羞恥或是愧對國人？

尤其，以我個人使用經驗來講，ChaGPT真正的問題在於資料庫的篩選和輸入；而不能夠放任它在公開資訊上隨便抓資料，否則，就會一塌糊塗。

就拿我去年我使用英文版Chat GPT 測試法律議題為例，它的回覆內容不但正確、完整，論述的方式也符合業界標準，還有提醒事項。但是，當我用英文測試「誰是李貴敏」之後，答案就非常離譜。

包括錯置我的性別，誤認我是男性；還說我是時代力量的主席。等到改用中文提問時，則說我是民進黨的立委和發言人。𠻸後又更正說，我不是立法委員，而是非常卓著的國際律師等。

此外，外界也曾質疑ChatGPT的情緒反應。為什麼呢？因為它的data base裡面的資訊也涵蓋了重覆問題或爭執對話的反應和語氣，包括不耐煩和不好的語氣，所以ChatGPT對於重覆的爭執，回覆的語氣也會有情緒化的反應。

可見，人工智慧及其開發雖有引領風騷之姿，但包括其所彙集資料的篩選、分析與整合等衆多問題仍待解決。否則，任由其自公開資料彙整和運用，發生類似以訛傳訛、偏執的AI人格、歧視或偏激亂象的後果不堪設想。

事實上，現在社群媒體的演算法，已經讓許多人離不開3C產品，也改變我們原有的生活習慣，當AI的演算能力更加強化後，人類未來的生活又是如何呢？

正如《AI世代與我們的未來》書中提到，人類現在發展的軌跡是由我們閱讀、思考而創造出來的模式。但當人工智慧當道，在AI閱讀我們人類窮盡畢生之力也無法閱讀完的資訊後，經由它的演算，是否也能開創出一個供我們世界遵守的模式，而把人類引導到一個無法想象的境界呢？

一如美國國務院在2月16日也公佈了《負責任之軍事人工智慧政治宣言》，強調在軍事上使用AI要符合道德，甚至直接點名各國政府不應把核彈發射鈕交給人工智慧來操作；可見人工智慧的發展已經引起了大家的戒慎恐懼。

也因此，如今台灣的起步這麼晚，擬投入多少資源、人力、經費？又打算多久時間內推出臺版的GPT？迄今仍無明確的規劃及時程。坦白說，如果民進黨政府肯花「去中化」的百分之一力氣，而不要每天無所事事，凡事政治掛帥，祗知大撒幣和大內外宣；我們的下一代絕對有充分的能力來面對並因應人工智慧世代的衝擊！

說穿了，高手在民間，還請政府邁開腳步，讓有高瞻遠矚的專家參與擘畫，及時趕上國際的腳步。如真想有所作為，起碼要有租稅優惠鼓勵天使基金和創投業者投入，以帶動科技研發和產業升級；也好讓我們的後代也能有前人種樹、後人乘涼的機會！

（作者為立委、律師）