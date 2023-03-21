日前陳建仁院長在立法院答詢時表示，當初天主要他挺鄭運鵬「是一個很私密的經驗。」最近他在面對國內的缺蛋危機時，又語出驚人地說：「陳吉仲是一個很有承擔，而且做得很好的農委會主委。」

陳院長的「慧眼識英雄」顯然跟我的認知不太一樣。我覺得陳吉仲是有史以來最廢的一個主委，而且是一個最沒有擔當、最沒有專業、最唯唯諾諾、最配合黨、最聽話的農委會主委。但是我沒有天主的加持，也沒有什麼私密的經驗，所以我只能簡單說說我為何看不起陳吉仲。

陳吉仲主委在國民黨執政的時候，參與農運反美牛美豬，意氣風發，時不時以學者之姿，引經據典，來說明進口美豬美牛對台灣農業以及食安的危害。然而一旦當上了民進黨的官之後，對主子唯唯諾諾，使命必達，短短幾年的時間，可以超越時空打臉自己，從「打死也要擋萊豬」，到「萊豬過關內心充滿感激與感動」，實在是讓人嘆為觀止。

更讓人瞧不起的是，當初他信誓旦旦說要與林聰賢主委同進退，表面上一副肝膽柔情，結果一轉身就鳩占鵲巢。

陳吉仲號稱「小英男孩」，是蔡英文手下的「一等哭將」，以哽咽愛哭著稱，不僅專業，而且隨手捻來，毫不拖泥帶水，堪稱「戲精」無誤。他在農委會主委任內表現平庸，毫無建樹，但擅用哽咽的悲情創造煽情的民粹農作如「民主鳳梨」、「進步蓮霧」、「自由釋迦」、「愛台文旦」、「抗中蘭花」、「保台石斑」等琳瑯滿目。雖說政治是表演的藝術，但是一旦表演過了頭，就會變得虛假。陳吉仲主委好歹是一個做過大學教授的學者，為了保官卻把自己變成一個八點檔連續劇裡頭的三流演員，實在是「空有博學名，媚顏不堪量。」

陳吉仲一路走來受到上層厚愛，這要歸功於陳從萊豬進口、1450養網軍、灑錢補助農損、農會收歸國有、農產外銷政治化、到販賣愛國水果，一路聽從黨的指示，護航政府政策，毫無專業可言。

尤其是這幾年陳主委對於「以農抗中」可說是無役不與，更是不計毀譽、全力以赴，甚至因此創下首例將自己的勵志故事寫進行政院專案報告中，由蘇院長進行朗讀，大談陳吉仲自小因家受口蹄疫打擊而「立志讓台灣豬農站起來」的奮鬥史，正是「此豬非彼豬，無語問蒼天！」

面對國內的蛋荒，陳主委這一兩年來束手無策，所承諾的「國家雞蛋隊」不但一事無成，而且一再跳票。近日在立法院的質詢中，更稱「沒有雞蛋可以吃鴨蛋。」這樣的官不但沒有出息，毫無誠信可言，更是言語輕薄之徒，正坐實了這等人都是「嘴砲一流，做事三流」的庸官奴臣，除了會逢迎媚和，仰體上意，哪裡有能力解決人民的民生問題呢？如果這些無用的官員不下台，那麼老百姓只能天天排隊受煎熬，不用等到對岸的中共打過來，只怕就已經先把自己整死了。

陳建仁院長慧眼識英雄，稱讚陳吉仲是最有專業，做得很好的農委會主委，對於陳院長這種獨具一格、與眾不同，類似神棍的「私密經驗」，我庸俗平凡，缺乏慧根，完全無法苟同。只能祈求天主向我顯靈，讓我或許也能打開天眼，好自懺悔一番了！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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