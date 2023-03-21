二膽島上兵疑似因財務問題游到對岸，已經證實的債務是欠銀行的30萬元，民間債務則難以查證。通常在一般人觀念中，欠債沒還，頂多是在強制執行程序中被扣薪水三分之一，為什麼職業軍人面對錢莊是如此弱勢，搞到要為躲債逃兵？

去年特戰部吳姓中士，因為向錢莊借20萬，還了300萬都還不完，憤而開槍射殺錢莊業者；還有類似新聞「職業軍人為幫女友還債，向錢莊借10萬還46萬，曾被關狗籠」、「翁姓中尉因簽賭向地下錢莊借100萬元，最後被追討400萬元，在營區外燒炭自殺」……

職業軍人有固定收入，向銀行貸款並不困難，貸無可貸之後才會找地下錢莊；那麼為什麼銀行不借的人，地下錢莊敢借？又為什麼欠債依民法利率最高16%，還不出通常也多只是被扣部分薪資，但職業軍人對於錢莊卻是如此弱勢，幾乎是被予取予求？

部分原因在於，國防部「禁止營外不當借貸」的規定，反而成為地下錢莊要脅職業軍人的最佳利器。根據《國軍軍風紀維護實施規定》第五十六（一），「以有關證件向地下錢莊（不法機構）質押借款……引發債務糾紛者，依陸海空軍懲罰法及其施行細則適懲」，讓職業軍人欠債不敢曝光，反而處在超級弱勢的地位。

會向地下錢莊借錢的人，一般來說是接近走投無路；而投資失利也好，娛樂賭博也罷，國軍總會有少數官兵「錢不夠用」，這是人性，不是長官禁止得了的。而職業軍人一旦向地下錢莊借錢，就等於是把職涯的把柄，交到對方手上，不要說還不出錢，就算錢還清了，也隨時會被對方另找藉口，「引發債務糾紛」，而輕則記過處分，重則強迫退伍。

法院判決文，曾如此敘述地下錢莊的犯罪手法，「茍借款人具有現役軍人身分，組織成員更以向軍中部隊長官舉發，並將因而遭受處分無法領取退伍金、終身俸等情，要脅借款人……」。因此國防部越是禁止「營外不當借貸」，越是讓少數職業軍人成為地下錢莊的羔羊。

反過來說，如果國防部不介入借貸私法行為，就算有軍人欠錢莊錢，只要不影響職務，在強制執行時，或許依債權人要求扣薪即可，不做其他懲處。而因為這三分之一的扣薪，還要與其他債權人（例如銀行）一起分，這反而會讓地下錢莊無計可施，而對借款給軍人興致缺缺。

國軍久訓不戰，難以證明績效，加上許多義務役男退伍後對部隊有點仇恨感，因此很長一段時間，國防部有點「打小孩給社會看」的味道，發生事情就重懲、連坐，再把規定改得更嚴，而不去思考這些規定所造成的實際影響。

現在民進黨要抗中保台，開始肯定國軍，當此民氣可用之際，國防部長邱國正應該是要硬起來，為國軍將士爭取合理的規定、合理的待遇，而不是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

（作者為政治幕僚）

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