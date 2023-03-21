隨著《日本經濟新聞》和《經濟學人》刊文質疑台灣「抗中」意願，一些歐日媒體表現出把台灣當成他們附庸的想當然耳的心態，窮極無聊，因此有必要再講他們幾句。

首先提到一個情況，30年多前我還在新聞線上時，巡迴國際採訪，接觸不少英國和日本的英文同行，他們都是本國的知識菁英，有著深厚的知識學養，落筆文采飛揚，為人風度也很好。然而這些年來，預算削減，薪水縮水，結果就是新聞人員素質大幅降低，一些日本媒體的駐外記者素質淪落到跟小混混沒兩樣，所謂的新聞分析也是不知所云，語無倫次。以《日經》的文章來說，什麼時候國軍要「抗中」？「抗日」還差不多吧！

《日經》應該補充一點基本歷史常識。國軍的全名是「國民革命軍」，在黃埔軍校時期建立的，歷史任務一直是完成統一，驅除帝國主義。儘管國民革命軍在壯大的過程中打過國共內戰，但民族團結永遠是最高原則。國共不僅合作抗日，其實在中華民國政府以後，國共在金門炮戰中仍然保持某種默契，抗拒美國分裂中國的野心。在西沙島嶼的海戰，也曾經提供共軍方便，以維護中國主權為最高原則。所以《日經》最好弄清楚一件事，如果有一天國軍和解放軍共同維護台海的安全，捍衛中國人的主權，也不用大驚小怪。

如果《日經》希望在台灣有一批支持日本的偽軍，可以找「台灣民政府」的「黑熊部隊」，或是曹興誠訓練的「神槍手」。問題是，沒人知道他們現在哪裡？或許沒領到工資，立刻鳥獸散。這些「台軍」應該很符合《日經》的口味。

前一陣子，日本駐台代表舉行天皇誕辰紀念活動，鄭文燦跑去了。日本代表還講了一堆話，說當年裕仁皇太子訪問台灣快一百周年。戰後日本實行和平憲法，實施民主與經濟建設，受到世人尊敬，重點就在於清楚切斷與戰前大日本帝國的關係。現在日本代表又要把戰前昭和天皇抬出來，是要恢復大日本帝國的光榮嗎？真的把台灣人當成日本帝國的哈巴狗嗎？日本代表難道不知道昭和天皇是逃脫的首號戰犯，如果不是美蘇冷戰的特殊歷史條件，昭和天皇早就被盟軍以頭號戰犯的罪名被逮捕判刑，最後吊死了。怎麼會笨到去勾起中國人的國仇家恨呢？二戰末期日本淪為一片廢墟、生靈塗炭的教訓難道已經忘記了嗎？他們想把日本帶到什麼地方呢？

英國的《經濟學人》雜誌也是如此，那幾篇專題文章根本亂寫一通，連基本的歷史認識都沒有，根本原因就在於大英帝國的衰弱，媒體和記者的素質也跟著大幅下降。 1997年，我在香港交接的現場，看著英國領導人象徵性地離開香港，氣氛哀悽。事實上，二戰結束10年內，英國被從亞洲殖民地逐一趕走，香港只是最後補上而已。然而，英國並不甘心，前幾年在「反送中」活動中又企圖捲土重來，結果輸得一塌糊塗，這一下真的被徹底趕走了。儘管英國衰弱了，但過去大英帝國的迷夢和身段一時還放不下來，《經濟學人》的文章反映的就是低素質的新聞加上國力衰弱不甘心的心態。

今天的中國人越來越不在乎歐日媒體怎麼說，中國人有本身的發展議程，堅定執行維持世界和平的任務。那些國家解決本身堆積如山的問題都來不及了，浪費時間管別人的事，只會讓自己衰弱得更快了。至於想要利用一些沒骨氣的台灣人當他們的跑腿，重溫一點帝國幻想，恐怕也沒什麼指望，因為這些人到了最後，證明不過是膽小如鼠的機會主義者而已。

（作者為資深媒體人）