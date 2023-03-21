前總統馬英九將展開首次大陸行，部分綠營人士中性反應，部分強烈反對，藍營則普遍正面看待，咸認為有利於兩岸降低緊張、增進和平。探究馬前總統行程，除清明祭祖外，都與中華民國與8年抗戰有關，證明他是一個不忘本的中國人，也是中華民國的愛國者，但站在中華民族大歷史角度，卻讓人不能無憾。

以萬世開太平為念

2015年新加坡馬習會，他引用宋人張載的名言「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的慷慨陳詞。這次大陸之行，顯然達不到當年他為自己設定的格局。

兩岸兵凶戰危，徘徊於和平與戰爭的十字路口之際，最需要登高望遠、不計毀譽的政治家，為兩岸人民福祉、為中華民族未來振臂高呼，這才是馬前總統赴陸最應該做的事、最應該說的話。但馬先生不踏足北京，著重清明祭祖與尋根中華民國的意義。清明時節赴老家祭祖，慎終追遠、落葉歸根是應該的，追念中華民國在大陸的歷史也很正確，但看不出對中華民族的未來能有什麼貢獻。

其實也不令人意外，行程安排完全體現馬前總統一貫的性格，這也是他8年任內無法大開大合、撥亂反正的根本原因。以至於今天的台灣年輕人仍被台獨課綱所惑，身分認同、國家觀念混亂，兩岸關係也在蔡政府上台後大幅倒退。這些都與馬總統任內瞻前顧後的個性息息相關。

馬英九打「安全牌」，不見習近平、不碰觸政治敏感、不對當前重要問題表態，往正面講就是不惹事，避免過度刺激綠營與美國，國民黨內也不會引爭議，往負面看就是明哲保身，兩岸關係錯過一次歷史機遇。

當然，馬英九已是卸任總統，也不再屬於國民黨權力核心，尊重蔡政府與朱主席黨中央無可厚非。不過，無論是大陸還是國際輿論，都對此行強烈關注，尤其馬英九曾獲得億萬大陸民眾好感，登陸效應不亞於2005年連戰。若能清楚表達台灣人也是中國人、兩岸和平是台灣民眾普遍願望，很有可能扭轉幾年來大陸反台民意，也讓國際社會增強台海和平信心，而這樣的角色也只有馬前總統夠分量扮演。

贏得全球華人敬重

正所謂時勢造英雄，馬前總統或許只是希望此次大陸之行最終「軟著陸」，不會為自己引發太多爭議。然而，兩岸關係卻真實存在「硬著陸」的危機，2024選舉近在眼前，如果務實台獨立場不改的賴清德上台，對美國照單全收的民進黨繼續執政，兩岸關係恐難逃一戰的悲劇。反之，如果非綠、非獨陣營贏得政權，兩岸關係就有機會「軟著陸」，甚至可能發揮穩定美中關係的作用，這才是真正的棋手。

希望馬前總統能走出眼前的格局，在「中華民國固有疆域」的大陸土地上，向陸方官員、大陸人民、兩岸乃至國際社會，表達四點主張：第一，兩岸統一前，中華民國與中華人民共和國都是中國，台灣人就是中國人。第二，兩岸中國人有能力、有信心解決政治分歧，化解歷史心結，為人類和平做出貢獻；第三，台灣人民團結一致，反對戰爭、不做棋子，把和平的前途命運握在自己手中；第四，2024是保衛兩岸和平最後一戰，民進黨若不能改弦易轍，就必須下台、被人民淘汰。

外界好奇，陸方以何種規格和名義對待馬英九，馬英九又以何種方式表達自己是中華民國前總統。其實，所謂「禮遇」不是別人給的，是靠自己爭取來的，馬英九只有展現更高的格局，才能贏得兩岸乃至全球華人更高的尊重。

連戰2005年登陸轟動兩岸，遭受台獨的非議，換來2008年到2016年兩岸和平發展前所未有的繁榮，這才是「挺直腰桿」為台灣、為兩岸、為和平。馬英九應掌握歷史機遇，踐行馬習會上「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的諾言。