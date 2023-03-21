1870年普法戰爭法國大敗，割讓亞爾薩斯與洛林兩省給普魯士，開始兩國長年征戰的世仇。二次世界大戰結束後，德法兩國政府有識之士都認為，歷史仇恨終需化解。1963年兩國簽署《德法友好合作條約》，並成立「德法青年組織」，共同推動數百萬人參與的學生交流計畫。經過年輕世代數十年的深度交流，德法終於能捐棄仇恨開始合作，成為推動歐洲整合的雙引擎。

德法兩國和解的故事，是馬英九常舉的例子。如同德法推動青年交流合作而化解歷史仇恨，馬英九認為，兩岸要建立永續的和平繁榮，也一定要從年輕一代開始，他在總統任內開放陸生來台，開啟兩岸青年交流新時代。2020年2月，民進黨政府以疫情為由禁止陸生來台，兩岸關係惡化，大陸方面也暫停陸生來台就讀。雖然陸委會去年底已恢復陸生來台申請，但陸方仍未開放，陸生歸零，兩岸青年交流徹底中斷。

馬英九終於等過了民進黨對他的延長兩年境管及漫長疫情，他於七十人生將首次訪問中國大陸，除了回湖南祭祖，並將帶領「大九學堂」30位青年學子，造訪上海復旦大學、湖北武漢大學、湖南大學，推動其念茲在茲的兩岸青年交流。相信此行也將成為重啟陸生來台的契機。

雖然不像18年前連戰的「和平之旅」，安排與中共領導人會面，但作為中華民國政府遷台後首位訪問大陸的前元首，馬英九登陸本身即深具意義。2015年「馬習會」在「九二共識，一中各表」的基礎上，開創兩岸和平相處高峰；2023年馬英九登陸，則是在兵凶戰危之際，為兩岸避戰謀和、為兩岸關係融冰。

蔡英文上任後拒絕承認「九二共識」，操弄抗中保台，兩岸關係迅速陷入冷凍期。雖然蔡英文口口聲聲說要遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，但她將「九二共識」刻意扭曲為「一國兩制」，使得兩岸失去互動的共同政治基礎，官方溝通管道不復存在，維持台海和平穩定成為空談。

「九二共識，一中各表」立足於《中華民國憲法增修條文》，以及《兩岸人民關係條例》的兩岸定位。馬英九以在禮遇期間的卸任元首身分登陸，將親身說法「九二共識」的建設性模糊，再次體現「互不承認主權、互不否認治權」的相互尊重精神，為兩岸恢復良性交流對話搭橋。

兵役延長，青年上戰場，在兩岸關係最危急之際，馬英九歷史性的訪問，將是兩岸和平的及時雨！也毫不意外，民進黨又開始鋪天蓋地的抹紅，誠懇建議民進黨主席賴清德，既然把「和平保台」當作自己參選總統的政見，就不妨放開胸襟，祝福馬英九這一趟大陸訪問。

過去，每當馬英九呼籲民進黨政府重回「九二共識」的兩岸和平正道，民進黨總以「歷史已翻向新頁」相譏。多數人民都不願兩岸兵戎相見，事實證明民進黨在兩岸關係上根本翻錯頁。如今，馬英九將到大陸訪問為和平搭橋，為兩岸翻新頁，民進黨若仍不顧蒼生，一味抹紅攻訐，將注定成為錯誤的歷史篇章。

為和平盡心力，馬英九訪陸，此其時矣！

（作者為前總統府副祕書長）