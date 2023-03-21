蔡總統預定3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，將過境美國紐約、洛杉磯，並前往瓜地馬拉及貝里斯兩友邦交流訪問，巧妙地避開可能與我邦交生變的宏都拉斯；同時間，前總統馬英九已於27日啟程率團赴大陸祭祖，「雙英出訪」都將創造歷史新頁，相信也會是台灣人民的期盼。

外界解讀馬英九此次赴陸祭祖兼學術交流，是為了與即將出訪的蔡總統較勁，對此，總統府副祕書長張惇涵認為本質上並不相同。不過，從馬英九歷史性之行曝光迄今，府方態度低調，不難看出蔡政府已體會到，過去「逢中必反」的作法已難被民眾接受，若過度反應，可能蓋過蔡總統的「民主夥伴共榮之旅」。

據台灣民意基金會最新民調顯示，高達7成7民眾樂見兩岸恢復交流、降低緊張關係，在在顯示儘管中美兩強對峙，台海兵凶戰危，但絕大多數的民眾仍期待藉由恢復交流，降低兩岸緊張關係。值得重視的是，絕大多數民眾對兩岸是否會發生戰爭或是和平早有自己的定見，不隨特定政黨起舞。

馬英九選在清明赴大陸祭祖，本是慎終追遠的好事；蔡英文到中美洲友邦參訪並過境美國，也是她身為總統應盡的責任，兩人先後出國並在4月7日同天返台，純粹是巧合，外界不應刻意炒作，更不該將馬英九扣上統戰的大帽子，相信兩位前後任國家元首都會守住中華民國的尊嚴和主權，不讓台灣捲入中美對峙的漩渦。

至於中國大陸會用什麼身分稱呼馬英九？馬英九的隨扈是否配槍？以及蔡總統過境美國時會受到如何高規格的對待？馬、蔡彼此會見哪些官員，一切也就「客隨主便」了。