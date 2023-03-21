據媒體報導，前總統馬英九先生將於2023年3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流，馬此行將赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。

馬前總統率團赴陸，除了是自1949年兩岸分治74年以來，首位踏上大陸的中華民國卸任總統，馬英九率領青年學子訪陸更具有兩岸交流的新意義，其中還包括炎黃祭祖，顯現出不忘本的心態。馬英九訪陸，除了具有高超的勇氣，也令人感動，這代表台灣主流民意的民選總統，身先士卒替台灣請命，替台灣民眾爭取經濟利益，馬英九若能順利訪陸，也展現出蔡政府的寬大胸襟，更重要的意義是，彰顯馬英九一路以來的路線，親美友日和陸之一中各表的九二共識，因此，馬英九大陸行具有相當重大實質與形式意義，更可將兩岸和平發展推上了歷史的高度。

客隨主便，相信大陸當局也會採適當的方式以理相待，並秉持求同存異的態度，重點在於開啟疫後兩岸交流，特別是青年交流，大陸既不會阻擋，也不會介意替台灣當局傳話或是替人民請命，這是大陸自信的展現，至於接見的層級和對等性安排，大陸當局自然也不會為難馬英九先生。

國民黨中央對馬前主席出訪大陸，發言人林家興表示，尊重馬英九辦公室規畫，也對馬英九訪陸之行致上祝福之意。林家興表示，國民黨不斷透過行動實踐「親美、友日、和陸」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平；馬英九訪問大陸，相信對兩岸交流及了解有正向的幫助。

國民黨立委賴士葆指出，選舉到了，民進黨可能會藉此議題大肆炒作；希望外界平常心看待，馬畢竟已卸任快8年，綠營要戴紅帽大可不必。他認為，卸任總統訪陸是兩岸分治以來前所未有，有其歷史意義，在兩岸局勢緊張的情況下，有緩和作用，對兩岸人民往來及和平也有幫助。國民黨立委李德維說，根據國家機密保護法，馬訪陸之旅完全合法；而此行是祭祖，在「情」上沒話說；在「理」方面，民進黨執政後，蔡政府無法為台灣人民帶來和平，反而面臨戰爭的恐懼緊張，由卸任的馬英九到大陸走一走，也沒有安排訪問北京，在「情、理、法」三方面都兼顧到。

當然，民進黨為了意識形態和選票考量，是不可能不阻撓，也不可能樂觀其成，誠如民進黨立委陳亭妃質疑，中國不斷用武力犯台吃台灣豆腐，且中國國家主席習近平對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，馬英九僅是代表個人，不能代表所有台灣人民的聲音，「請你切記」。陳亭妃認為，此訊息是給國民黨一個非常大的震撼彈，而這個震撼彈會影響到國民黨在2024年的總統及立委選舉。陳亭妃並質疑，習近平在2019年對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，既然兩岸就是一個中國，請問馬英九要用什麼角色訪問中國？所以，馬英九代表的僅是他個人，不能代表全台灣超過2300萬的人民。

藍綠的反應並不令人意外，問題的核心是台灣民眾究竟需要什麼樣的兩岸交流？及如何看待現階段兩岸情勢？要完全斷絕嗎？還是繼續軍事相向對立？另一個不可忽略及迴避的核心問題是，美國是否樂觀其成馬出訪大陸？倘若馬可以替美台帶話傳話，緩和中美關係緊張及兩岸關係對立，那麼維持現階段的兩岸情勢，反而是符合美國方面的利益，那麼馬出訪的機會及效益就更高了。蔡政府就算要阻攔，恐怕也只能技術性的杯葛。

總之，馬前總統率領青年學生訪陸，有為有守，謹慎而行，代表的當然是民間力量，馬英九決定安排清明祭祖時間點登陸訪問，並盼此行「單純化」，相信也不會訪問北京，更不會與中國國家主席習近平進行「馬習二會」，以避免刺激美國及引發台灣民進黨過度反應，以衝擊2024總統大選選情。當台灣各界都認為訪美是必須的、也是必要的，那麼，訪中是否也不能放棄？出訪不代表投降或友好，只是希望能夠更充分的溝通以增加互相了解，至於互信基礎那是另一個層面的問題。

期盼馬英九自己祭祖的私事，不要成為特定政黨政客操弄的目標，更不希望因而影響兩岸關係，甚至是影響2024總統大選。同樣馬英九訪問大陸能夠單純化，降低美中及兩岸緊張關係，「馬英九的一小步，卻是兩岸和平發展的一大步」。馬英九到大陸祭祖、參訪和交流，有必要，也是馬英九的自然權利，更是人性之展現。

當馬英九執政時一直堅持九二共識，支持兩岸關係和平發展，既沒有賣台，更沒有影響台灣利益，此時此刻，在兩岸目前複雜嚴峻的情勢下，溝通管道完全不通，馬率團赴大陸參訪交流實在有積極正面的意義。我們應當以更高的格局看待，馬訪陸對兩岸關係是歷史性的，也是個人性的，在當前複雜嚴峻的台海局勢下更顯重要，畢竟深化兩岸交流、對兩岸關係的和平發展，自然會發揮正面的功能。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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