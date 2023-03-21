總統府公布蔡總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國紐約和洛杉磯，展開「民主夥伴共榮之旅」。對於蔡總統出訪友邦，民進黨向來的政治操作重點都是放在過境美國的突破，但此行除了和前總統馬英九的大陸行撞期，「雙英」表現可能被比較之外，還有宏都拉斯可能斷交的變數，可說是考驗不少。

元首出訪本是要鞏固與邦交國的關係，但蔡總統此次訪問中美洲卻刻意漏掉另一邦交國宏都拉斯。因為宏國總統卡蕬楚15日在推特上表示，已指示該國外交部長處理與中國建交事宜。雖然美國派出特使赴宏國，但宏國要求金援，美方出手相助的效果仍有待觀察。國民黨立委吳斯懷指出，宏國政府極可能趁蔡總統出訪期間宣布斷交，報復台灣不願加碼金援，同時也打擊美國威信，此舉有可能為中國大陸打開中美洲黃金三角的破口。

民進黨政府把宏國擬外交轉向的事件導向是對方需索過度，卻不檢討自己一面倒向美國的外交政策是否偏頗，甚至成為美中競爭的棋子，蔡英文任內即將丟掉第9個邦交國，卻無計可施，還是只能依賴美國的協助，實在有損國家尊嚴。

中國大陸近年展現擴大其外交影響力的企圖心，也積極在中南美洲開疆闢土，與美國互別苗頭，而且確實有所收穫。不過，若兩岸能維持最低限度的政治互信，相信北京在拉攏我國邦交國之時，多少會考量對兩岸關係的衝擊而有所收斂。簡言之，我國固然無力影響美中對抗走向，至少應想方設法讓大陸在涉台議題上有所顧慮，才不會白白成了兩強之爭的祭品。

若宏都拉斯在蔡總統出訪期間宣布斷交，政府要如何危機處理，國安團隊必須盡早沙盤演練做好因應方案，而不是只思考要如何在過境美國時爭取到外交上的突破，藉此拉抬民進黨選情。此次過境美國蔡總統計畫和美國眾議院議長麥卡錫會面，並受邀在加州雷根總統圖書館發表演講，屆時演講內容是否會有刺激大陸的「抗中」說法，以迎合美國的政治潮流，在美中對抗升溫的時期，蔡總統必須慎重。

蔡總統任期進入最後一年，她也許想要創造自己的歷史地位，但國家利益才應是總統出訪的最優先考量。美國在台協會前理事主席卜睿哲近日提醒，「美中關係惡化，台灣絕不會受益」。若說大陸此時對宏國出手是針對日益熱絡的台美互動提出警告，實不為過，因為蔡政府的強硬仇中姿態已成了北京不得不反擊的推手。倘若民進黨持續將兩岸關係與我國國際空間分開處理，甚或自甘矮化成美國抗中的馬前卒，到最後恐怕連過境美國的出訪目的國都找不到了！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）